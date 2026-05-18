Diana Șoșoacă și delegația partidului S.O.S. România au ajuns luni după-amiază la Palatul Cotroceni, pentru consultările convocate de președintele Nicușor Dan în vederea desemnării viitorului Guvern. Lidera formațiunii a transformat însă momentul într-un adevărat spectacol transmis live pe rețelele sociale, filmând în interiorul Administrației Prezidențiale și comentând atât decorul palatului, cât și desfășurarea întâlnirii.

Înainte de intrarea la consultări, Diana Șoșoacă a mers pe holurile Palatului Cotroceni cu telefonul mobil în mână, filmând și adresându-se urmăritorilor săi de pe internet. Lidera S.O.S. România a salutat-o pe șefa de protocol a președintelui Nicușor Dan și i-a adresat un mesaj elogios, făcând referire și la momentele stângace ale șefului statului.

„Doamnă, cred că nu știți cât de iubită sunteți de poporul român și vă mulțumim că existați. Doamna Dinu, este o onoare și mă bucur din suflet. O să închid la un moment dat live-ul, dar mi s-a părut corect pentru că românii ne-au trimis aici. Eu întotdeauna am ținut legătura cu ei, dar vreau să vă spun că sunteți extrem de apreciată”, a spus Diana Șoșoacă.

Ulterior, lidera S.O.S. România a continuat transmisia din interiorul Palatului Cotroceni, admirând mobilierul și vitraliile din Sala Mușatinilor. Ea și-a așezat colegii din delegație pe scaune și a împărțit în glumă funcții guvernamentale membrilor partidului.

„Sala Mușatinilor... Doamne, cât de frumos e. Ce bine că am ținut eu telefonul, că și așa au umblat toți în el. Domnule, este că-mi stă bine aici? Ia faceți-mi și mie o poză. A, n-aveți cu ce să-mi faceți poză. Ia luați, domnilor miniștri, loc acolo. Vă rog frumos, doamna prim-ministru, vă rog să luați loc. Haideți, președintele și prim-ministrul, vă rog frumos. Domnilor miniștri și doamnă, vă rog frumos, luați loc de-o parte și de alta”, a afirmat aceasta în timpul transmisiunii live.

Consultările de la Palatul Cotroceni au loc după ce președintele Nicușor Dan a invitat toate partidele parlamentare la discuții privind formarea viitorului Executiv. Pentru prima dată, la astfel de consultări a participat și partidul S.O.S. România, formațiunea condusă de Diana Șoșoacă având reprezentare parlamentară.

