Diana Șoșoacă despre scandalul din AUR: „Totul a pornit de la bani”. Ce spune despre „adevăratul președinte al AUR” și hotelul acestuia

Senatoarea Diana Șoșoacă spune că scandalul din jurul excluderii sale din AUR a pornit de la bani, conducerea partidului cerând o parte din suma forfetară primită de parlamentari. Ea mai spune că toți membrii AUR din provincie ar fi obligați să se cazeze la hotelul lui Marius Lulea, un „domn cu foarte multe afaceri imobiliare” și care este „actual președinte AUR în acte”, relatează Europa Liberă.

Diana Ivanovici-Șoșoacă a declarat că scandalul din AUR nu reprezintă o luptă de putere în interiorul partidului: „Totul a pornit de la bani pentru că ideologie nu există”.

Senatoarea a adăugat că actuala conducere a partidului a cerut fiecărui senator și deputat jumătate din suma forfetară: „În partid este în acest moment un scandal imens, cei din conducerea AUR cer jumătate din cei 28.000 de lei dați pentru cheltuielile senatorului”.

De asemenea, ea mai spus că parlamentarii AUR trebuie să dea 2.000 de lei în fiecare lună către partid pentru donațiile AUR în scop caritabil.

„Eu nu am dat bani. De aici au pornit și cele mai multe probleme, pentru că am refuzat categoric să dau din acei bani cu care trebuie să întrețin un cabinet, să plătesc consilierii, să cumpăr materiale de birotică”, a precizat senatoarea, potrivit sursei citate.

Ea a subliniat că toți parlamentarii AUR au fost chemați la sediu pentru a încheia contracte de leasing cu o „societate din sfera AUR pentru achiziționarea de autoturisme Logan”.

„Toți membrii AUR care erau din provincie erau obligați să locuiască la hotelul domnului Lulea, actual președinte AUR în acte. La acest moment în actele partidului nu apar în conducere nici George Simion, nici Claudiu Târziu, ci domnul Marius Lulea, un domn cu foarte multe afaceri imobiliare, inclusiv acel hotel îi aparține”, a mai declarat Diana Șoșoacă.

Potrivit Europa Liberă, pe site-ul Alianței pentru Unirea Românilor, Marius Lulea apare ca fiind președintele Organizației Oamenilor de Afaceri și membru în Biroul Național de Conducere, for care a sancționat-o pe senatoare.

Marius Lulea a declarat pentru G4Media că „nu controlez eu nimic”.

„Partidul are un BNC (n.r. – Birou Național Central) cu membri și doi co-presedinti. Am fost președinte fondator pentru că am experiență birocratică din activitatea mea curentă. Eu sunt o persoana destul de publică, activitatea mea se poate vedea online, mă știe tot corpul profesional de ingineri și arhitecți. Sunt implicat datorită prieteniei cu George Simion alături de care am luptat pentru unirea cu Basarabia și luptăm și astăzi, dar pe căi politice”, a declarat acesta.

Apare AUR 2? „E posibil să vină parlamentari și din alte partide alături de mine”

Diana Iovanovici-Șoșoacă ar dori să formeze un grup în Senat, iar pentru aceasta ar fi nevoie ca alți șase colegi să o urmeze.

„Deja am creat o nouă mișcare, un nou curent politic, care militează strict pentru adevărul nealterat, un adevăr care a deranjat toate instituțiile statului, toți corupții din sistem. E posibil să vină parlamentari și din alte partide alături de mine. În PNR există democrație, fiecare acționează după cum consideră. Cea mai mare parte din AUR sunt susținătorii mei, ce concurență să devin eu? Oamenii sunt cu mine. Dacă voiam să iau puterea în AUR, o luam și puneam condiții. Și eu puteam să obțin funcții. Poate mă vedeți în fruntea țării. Eu voi apărea în continuare ca senator Diana Ionavovici Șoșoacă. Eu sunt eu”, a spus senatoarea, fără să precizeze dacă ceilalți deputați din PNR vor pleca din AUR.

Diana Șoșoacă a susținut că mai mulți parlamentari s-au întâlnit cu ea fără știrea conducerii centrale pentru a-i ajuta. Ea a subliniat că decizia prin care este sancționată nu este statutară.

