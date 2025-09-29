Diana Șoșoacă, președinta formațiunii SOS, l-a lăudat pe Nicolae Ceaușescu și a anunțat că ar vrea să mute România de partea statelor prietene cu Rusia, într-un discurs în Parlamentul Serbiei.

Deși nu există o poziție oficială a statului român în acest sens, lidera SOS România le-a spus sârbilor că BRICS-ul lui Vladimir Putin, organizație din care fac parte țări precum Rusia, India, China, Iran sau Emiratele Arabe Unite, este singura ieșire din criza economică pe care țara o traversează. În ceea ce privește referirea la fostul președinte comunist, legea interzice elogierea lui Nicolae Ceaușescu, condamnat pentru genocid.

„Multiporalismul permite statelor mici și medii, celor sărace și în curs de dezvoltare, să își exprime punctele de vedere, să își exercite principiile libertății, independenței și suveranității și al autodeterminării.

Mai mult, istoria, identitatea și tradițiile sunt respectate, și nu anulate sau batjocorite așa cum face unipolarismul globalist. Multipolarismul a ales să se exprime prin BRICS, o idee deloc străină românilor, având în vedere că înainte de 1989, de revoluția furată și transformată în lovitură de stat, fostul președinte al României, Nicolae Ceaușescu a conturat această idee și începuse să o pună în practică cu actualele state BRICS , dar și cele în curs de aderare.

Putem spune multe despre Ceaușescu, dar acesta a pus România pe harta lumii și a industrializat-o, plătind toate datoriile, rămânând în istorie ca singura țară din lume care și-a plătit absolut toate datoriile.

Tocmai de aceea l-au omorât.

În democrația UE am ajuns la 60% din PIB datorii, fără industrie, fără agricultură, fără zootehnie și cu jumătate din români în pribegie, în afara granițelor țării. Și evident cu toate resursele României luate cu șantaj și condiționări de către marile puteri europene, iar teritoriul României ocupat de armata NATO pe care o întreținem. Nu mai producem nimic, iar dictatura și cenzura au fost instaurate prin directive și regulamente UE, exact ca în timpurile fasciste sau staliniste.

Există cel mai elocvent exemplu: subsemnata. Europarlamentar, fost senator, președintele unicului partid de opoziție din România. Pe 5 octombrie 2024 CCR mi-a interzis să candidez pentru că sunt extremistă și fascistă, că nu susțin Ucraina și merg la recepțiile Ambasadei Rusiei și pentru că sunt antisemită pentru că sprijin Palestina, deși și aceștia sunt semiți.

În acest moment Parchetul general, la presiunea puterii de la UE și Guvernul României, a solicitat ridicarea imunității mele, prin fabricarea de probe și acuzații total nefondate, solicitându-se arestarea mea și condamnarea la peste 17 ani de închisoare. Am fost și sunt cenzurată, copiii mei amenințați și discriminați, cu dosare de preluare la casa de copii a fetiței mele. Aceasta este Uniunea Europeană și unipolarismul lor”, a spus Diana Șoșoacă în discursul său.

