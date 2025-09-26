Live TV

Video Diana Șoșoacă, după ce procurorii au cerut ridicarea imunității sale: „Cu ce să mă ia, cu macaraua? Vin cu tancul la Parchet”

Data actualizării: Data publicării:
Diana Sosoaca
Diana Şoşoacă. FOTO: Inquam Photos/ Octav Ganea

Diana Șoșoacă spune că va veni la Parchetul General, după ce marți nu a ajuns în fața procurorilor pentru că era la Bruxelles. Președinta SOS România a adăugat că nu s-a sustras vreodată de la o anchetă și că nu o va face nici acum. Parchetul General a cerut ridicarea imunității Dianei Șoșoacă, fiind citată în calitate de suspect într-un dosar deschis pentru 11 infracțiuni. 

Președinta SOS România a declarat joi seara, pe aeroport, că nu s-a prezentat la Parchetul General la începutul acestei săptămâni pentru că era la Parlamentul European, la Bruxelles. Europarlamentara a precizat că nu se va sustrage de la anchetă. 

„Mă duc oriunde sunt chemată, dar când pot eu, nu când vor ei, pentru că nu suntem slugile lor. Spre deosebire de mulți eu cunosc drept, îmi știu drepturile, libertățile și cât mi se permite să amân un dosar, o audiere, depoziție pentru că nu putem fi tot timpul la cheremul domnului Florența sau Stan sau Iacob. (...)

Vine și o ia pe Șoșoacă... Cu ce să mă ia, mă, cu macaraua? Vin cu tancul sovietic la Parchet. Domnul procuror are dovezile depuse; va vorbi cu avocata mea când vine. Va vorbi, se va stabili un nou termen”, a declarat aceasta. 

Diana Șoșoacă a fost citată marți, în calitate de suspect, la Parchetul General, într-un dosar în care sunt vizate 11 infracțiuni. Șefa S.O.S este acuzată de propagandă legionară, cultul criminalilor de război și alte infracțiuni cu violență. Procurorii i-au transmis că dacă nu se prezintă există posibilitatea să fie adusă cu mandat. Parchetul General a cerut ridicarea imunității europarlamentarei.

Citește și: Diana Șoșoacă, citată la Parchetul General. Este vizată ca suspect acuzat de 11 infracțiuni. Procurorii cer ridicarea imunității

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Premierul Ilie Bolojan
1
Ilie Bolojan: Nu vârsta standard de pensionare trebuie crescută. Trebuie eliminate...
SEP_CCR_ILUSTRATIE_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraților. Tudorel Toader: Dacă judecătorilor...
Horaţiu Potra
3
Mercenarul Horațiu Potra și fiul său au fost reținuți în Dubai
DC: Sec Hegseth and Gn Caine hold a Oversight Department of Defense hearing in Washington, US - 10 Jun 2025
4
Secretarul de Război, Pete Hegseth, a convocat o reuniune urgentă și neobișnuită a sute...
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov
5
Reacția Rusiei după ce Trump a încurajat țările NATO să doboare avionele rusești care le...
Donald Trump, mesaj pentru întreaga omenire: ”Pun în pericol reputația Americii!”
Digi Sport
Donald Trump, mesaj pentru întreaga omenire: ”Pun în pericol reputația Americii!”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
profimedia-1038684011
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat...
Alexander Lukașenko și Vladimir Putin
Polonia își îndeamnă cetățenii să părăsească „imediat” Belarusul. „În...
drapelul uniunii europene
UE acuză Rusia de „amestec profund” în alegerile din R. Moldova, în...
Arici
O femeie a ajuns la Urgenţe după ce a fost muşcată de mână de un...
Ultimele știri
Val de concedieri în prima jumătate a lui 2025. Câți români au rămas în fiecare lună fără un loc de muncă
Donald Trump spune că e pregătit să „mute” meciurile de la Cupa Mondială 2026, din motive de securitate. Motivul ar putea fi altul
Descinderi în două județe: suspecți de tâlhărie și omor, fapte comise în Cehia, au fost săltați de mascați
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Diana Iovanovici Șoșoacă.
Şoşoacă s-a plâns la Russia Today că este persecutată politic, pentru că are relații bune cu Rusia, China și Palestina
BUCURESTI - MINISTERUL JUSTITIEI - INTERVIU - PROCUROR GENERAL -
Procurorul general răspunde la acuzațiile Dianei Șoșoacă: „Nu mi s-a părut niciodată o persoană intimidată”
diana sosoaca cu botnita in parlamentul european
Reacția Dianei Șoșoacă după ce nu s-a prezentat astăzi la Parchetul General. Mesajul eurodeputatei pentru procurori
European Parliament session - Election of Commission President
Diana Șoșoacă ar putea rămâne fără imunitatea de europarlamentar
Diana Sosoaca
Diana Șoșoacă, citată la Parchetul General. Este vizată ca suspect acuzat de 11 infracțiuni. Procurorii cer ridicarea imunității
Partenerii noștri
Pe Roz
De la confidente de nedespărțit și "suflete pereche", la drumuri total separate. Cine e "păstrătoarea...
Cancan
Pe ce dată scad temperaturile sub 0 grade Celsius în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Fanatik.ro
România, salt în clasamentul coeficienților! Ce impact a avut victoria FCSB-ului în Olanda
editiadedimineata.ro
Alcoolul crește riscul de demență chiar și în cantități mici
Fanatik.ro
Cine sunt băieții din energie care au trecut pe consultanță politică. Contracte cu statul și funcții călduțe...
Adevărul
Pericolul care ne invadează corpul: descoperire surprinzătoare în oasele umane
Playtech
Avertismentul unui mecanic despre mașinile aduse din Germania: „Ajung la noi cu probleme mari”
Digi FM
Melania și Donald Trump, filmați într-o conversație aprinsă. Gesturile care arată clar un dezacord între ei
Digi Sport
Reacția presei din Ungaria, după ce FCSB a câștigat în Europa League. ”Durează de peste 40 de ani”
Pro FM
Finneas, fratele lui Billie Eilish, s-a logodit cu iubita care seamănă leit chiar cu sora lui, după 7 ani de...
Film Now
Penn Badgley, adevărul despre scenele intime din serialul „You”: „Mi-au dat o mare bătaie de cap”
Adevarul
Proprietarul halelor Antrefrig, distruse de incendiu, riscă să piardă banii din asigurarea de 12 milioane de...
Newsweek
Cum au pierdut pensionarii care au aplicat pentru Mica Recalculare mii de lei la pensie?
Digi FM
Ce a răspuns David Popovici când un tătic l-a oprit pe stradă și l-a întrebat dacă vrea să facă o poză cu...
Digi World
Ce se întâmplă în corpul tău când faci exerciții fizice. Alergarea de dimineață și "trasul de fiare" au...
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Cele mai noi detalii despre viitorul James Bond. Ce fel de actor caută Denis Villeneuve și când vor începe...
UTV
Secretul prin care Smiley a reușit să slăbească. „E greu pentru mine, e foarte greu”