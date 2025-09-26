Diana Șoșoacă spune că va veni la Parchetul General, după ce marți nu a ajuns în fața procurorilor pentru că era la Bruxelles. Președinta SOS România a adăugat că nu s-a sustras vreodată de la o anchetă și că nu o va face nici acum. Parchetul General a cerut ridicarea imunității Dianei Șoșoacă, fiind citată în calitate de suspect într-un dosar deschis pentru 11 infracțiuni.

Președinta SOS România a declarat joi seara, pe aeroport, că nu s-a prezentat la Parchetul General la începutul acestei săptămâni pentru că era la Parlamentul European, la Bruxelles. Europarlamentara a precizat că nu se va sustrage de la anchetă.

„Mă duc oriunde sunt chemată, dar când pot eu, nu când vor ei, pentru că nu suntem slugile lor. Spre deosebire de mulți eu cunosc drept, îmi știu drepturile, libertățile și cât mi se permite să amân un dosar, o audiere, depoziție pentru că nu putem fi tot timpul la cheremul domnului Florența sau Stan sau Iacob. (...)

Vine și o ia pe Șoșoacă... Cu ce să mă ia, mă, cu macaraua? Vin cu tancul sovietic la Parchet. Domnul procuror are dovezile depuse; va vorbi cu avocata mea când vine. Va vorbi, se va stabili un nou termen”, a declarat aceasta.

Diana Șoșoacă a fost citată marți, în calitate de suspect, la Parchetul General, într-un dosar în care sunt vizate 11 infracțiuni. Șefa S.O.S este acuzată de propagandă legionară, cultul criminalilor de război și alte infracțiuni cu violență. Procurorii i-au transmis că dacă nu se prezintă există posibilitatea să fie adusă cu mandat. Parchetul General a cerut ridicarea imunității europarlamentarei.

