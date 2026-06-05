Diana Şoşoacă, fotografie cu Ilan Şor, la Sankt Petersburg. Cum a prezentat-o oligarhul fugar pro-rus

Oligarhul fugar Ilan Şor, condamnat la 15 ani de închisoare în Republica Moldova şi aflat în prezent în Federaţia Rusă, a publicat fotografii în care apare în ipostaze cordiale alături de eurodeputata română Diana Şoşoacă, pe care o prezintă drept „viitorul preşedinte al României libere”. Pozele au fost făcute la Forumul Economic Internaţional de la Sankt Petersburg, la care vineri este aşteptat să vorbească însuşi Vladimir Putin.

„Cu Diana Şoşoacă, viitorul preşedinte al României libere”, a scris Ilan Şor pe reţelele sociale, însoţind mesajul cu fotografii în care cei doi apar ţinându-se de gât şi zâmbind, imaginile fiind din incinta forumului, relatează NewsMaker, potrivit News.ro.

Diana Şoşoacă a anunţat că participă la forum la invitaţia Administraţiei Prezidenţiale a Federaţiei Ruse. Europarlamentarul, care a descris prezenţa sa la Sankt Petersburg ca pe „o mână întinsă în favoarea păcii şi a dialogului”, a apărut joi alături de Marina Tauber, o apropiată a lui Ilan Şor, fostă deputată, care de asemenea este dată în căutare internaţională, având de ispăşit în Republica Moldova o pedeapsă cu închisoare de 7 ani şi jumătate.

Ilan Şor a fugit din Republica Moldova în vara anului 2019, stabilindu-se iniţial în Israel, iar din februarie 2024 se află în Federaţia Rusă. În aprilie 2023, Curtea de Apel l-a condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”, sentinţă menţinută în decembrie 2024 de Curtea Supremă de Justiţie.

Şor figurează pe listele de sancţiuni ale SUA, Marii Britanii, Canadei şi UE pentru legături cu Kremlinul şi tentative de destabilizare a Moldovei.

La Sankt Petersburg au fost prezenţi şi fostul preşedinte moldovean Igor Dodon, fostul premier Vasile Tarlev, ambasadorul agreat al Rusiei în Moldova, Oleg Ozerov, şi lidera partidului „Moldova Mare”, Victoria Furtună, toţi consideraţi proruşi. Dodon a cerut la forum renunţarea la sancţiunile antiruseşti, reluarea negocierilor cu Gazprom şi deschiderea curselor aeriene directe cu Moscova, propuneri calificate drept „regretabile” de Guvernul de la Chişinău.

Editor : B.E.