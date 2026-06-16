Surse au declarat pentru digi24.ro că eurodeputatul român, Diana Iovanovici Șoșoacă, riscă să fie sancționat de către Parlamentul European pentru că a participat la Forumul Economic de la Sankt Petersburg unde i s-a adresat direct și l-a lingușit pe dictatorul de la Kremlin, Vladimir Putin.

ACTUALIZARE 16.50: Contactată de digi24.ro, Diana Șoșoacă susține că nu ar exista motive pentru care să fie anchetată, dat fiind faptul că deplasarea a făcut-o din fonduri proprii. De asemenea, aceasta susține că dacă se deschide un astfel de proces, ar trebui vizați toți eurodeputații prezenți la evenimentul lui Putin:

„Daca mi s-ar fi facut mie, ar fi trebuit sa se faca si altor zeci de deputati europeni care au participat împreună cu mine. Nu exista asa ceva, nu ar avea de ce, Rusia nu este o tara interzisa si nu ne poate nimeni interzice sa mergem acolo si la forumuri internationale. atata timp cât nu folosesc banii europeni si nici nu am fost sponsorizata de Rusia, nu am de ce sa fiu anchetata.”

Știrea inițială:

Potrivit informațiilor digi24.ro, a fost depusă o plângere pe numele Dianei Șoșoacă, iar aceasta urmează să fie discutată cel mai probabil săptămâna viitoare în comisia de specialitate a Parlamentului European

O decizie similară l-ar viza și pe politicianul de dreapta și europarlamentarul luxemburghez Fernand Kartheiser care riscă să fie supus unor sancțiuni în urma vizitei sale la Forumul Economic de la Sankt Petersburg, precum și a participării la videoconferințe cu deputați din Duma de Stat a Federației Ruse.

Potrivit Luxemburger Wort, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a trimis o scrisoare Comitetului consultativ privind conduita deputaților, solicitând evaluarea dacă Kartheiser a încălcat normele etice adoptate de organul legislativ al UE. Anul trecut, parlamentarul a fost deja exclus din grupul „Conservatorii și Reformiștii Europeni” (ECR) din Parlamentul European pentru o călătorie anterioară la Moscova și legăturile cu Federația Rusă.

Metsola a declarat că, în cadrul Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg, Kartheiser a publicat o „declarație” care ar fi fost adoptată de mai mulți deputați europeni și parlamentari ruși, dar care nu conține însă nicio semnătură. Această „declarație” este dedicată „perspectivelor de restabilire a relațiilor dintre Uniunea Europeană și Rusia”, dar nu menționează niciodată invazia rusă în Ucraina.

„Documentul conține afirmații care suscită îngrijorare serioasă. În primul rând pentru că poate crea impresia că, sub pretextul diplomației parlamentare, există un canal neoficial de comunicare între Parlamentul European și Duma de Stat a Federației Ruse”, a scris Metsola, adăugând că acest lucru ar putea „denatura grav poziția Parlamentului European”.

De asemenea, în scrisoarea datată 11 iunie se subliniază faptul că Kartheiser nu a dezvăluit informații cu privire la toate întâlnirile pe care le-a avut cu reprezentanți ai autorităților din alte țări, deși deputații au obligația de a-l informa pe președintele Parlamentului „cu privire la participarea lor la evenimente organizate de terți, în cadrul cărora cheltuielile de transport, cazare sau masă le sunt rambursate de către terți”. Karthäuser a dat dovadă de lipsă de respect față de „demnitatea și reputația Parlamentului European”, ceea ce reprezintă o cerință obligatorie pentru toți legislatorii, consideră Metsola. Ea a reamintit, de asemenea, că liderii grupurilor politice din Parlamentul European au convenit să nu permită eludarea sancțiunilor în vigoare prin intermediul întâlnirilor individuale.

Comitetul consultativ trebuie să stabilească dacă Kartheiser a încălcat codul de conduită al Parlamentului, iar în cazul confirmării acuzațiilor lui Metsola, acesta ar putea fi sancționat cu amenzi, interdicția de a reprezenta Parlamentul European în străinătate sau alte măsuri.

O măsură similară ar putea să o vizeze și pe Diana Șoșoacă.

Karthäuser, care este membru al Partidului Reformelor Democratice Alternative (ADR) din Luxemburg, a declarat pentru Politico că nu a văzut încă scrisoarea lui Metsola și, prin urmare, nu o poate comenta. „Mi se pare ciudat că presa primește scrisori referitoare la chestiuni importante legate de un anumit deputat al Parlamentului European înainte ca deputatul însuși să primească acest document”, a spus el.

Potrivit agenției, deputatul a organizat anterior cel puțin patru videoconferințe cu membri ai Dumei de Stat și a vizitat de două ori Federația Rusă cu scopul, potrivit propriilor declarații, de a intensifica diplomația parlamentară pentru a contribui la instaurarea păcii în Ucraina.

Editor : A.R. | A.G.