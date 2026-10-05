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Diana Şoşoacă spune că Luca Niculescu este „agentul Franţei” și că SOS România nu îl votează. „Francezii să ne dea apa înapoi”

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Diana Iovanovici Șoșoacă.
Diana Iovanovici Șoșoacă. Foto. Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu
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Partidul S.O.S. România nu va vota Guvernul pe care îl va propune Luca Niculescu, a anunţat luni preşedinta formaţiunii, Diana Şoşoacă. Ea spune că își dorește alegeri anticipate.

„Partidul S.O.S. România anunţă că parlamentarii săi nu vor acorda votul de învestitură unui Guvern condus de Luca Niculescu, desemnat premier de Nicuşor Dan, care ocupă ilegitim şi neconstituţional funcţia de preşedinte al României. Luca Niculescu este „soluţia” cămătarilor bancari care iau pielea de pe români. Schimbăm Tanda pe Manda. Pleacă agentul intereselor Germaniei şi vine agentul intereselor Franţei. Nu, mulţumim! Francezii să ne dea apa înapoi!

România are nevoie de un Guvern care să răspundă problemelor grave cu care se confruntă cetăţenii, de un program de guvernare construit în interes naţional şi de soluţii concrete pentru economie, nivelul de trai şi protejarea intereselor statului român. Numirea unui nou premier care să continue actuala formulă de putere nu rezolvă problema fundamentală a legitimităţii şi nu răspunde crizei politice şi economice”, a declarat Diana Şoşoacă, potrivit unui comunicat postat pe pagina de Facebook.

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România are nevoie de alegeri anticipate, a transmis ea.

„Este momentul ca decizia să se întoarcă la cetăţeni. Românii trebuie să decidă, prin vot, cine îi reprezintă în Parlament şi ce majoritate va guverna ţara. Nicuşor Dan, PNL, USR şi UDMR se joacă de-a guvernarea. Nu au nicio legitimitate pentru a continua să conducă ţara, dar se agaţă de scaunele puterii şi încearcă să prelungească o construcţie politică ilegitimă, neconstituţională şi antinaţională. Românii trebuie să decidă cine să guverneze ţara. Orice amânare a alegerilor anticipate aduce adâncirea crizei politice şi economice şi riscul prăbuşirii totale”, a precizat preşedinta S.O.S. România.

Preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat luni pe Luca Niculescu, secretar de stat în MAE, să formeze Guvernul.

Editor : B.P.

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