Un mesaj distribuit de către deputata USR, Diana Stoica, a stârnit o adevărată dezbatere pe rețelele sociale. Președinta Comisiei pentru Afaceri Europene din Camera Deputaților a trimis pe grupul Comisiei, alături de mai multe documente, un mesaj considerat homofob și care ar putea incita la ură.

Diana Stoica este unul dintre cei mai activi deputați ai USR din online și apare frecvent la posturile de televiziune pentru a susține pozițiile partidului pe care îl reprezintă, printre care și dreptul la libertatea de alegere a fiecărui individ.

Președinta Comisiei pentru Afaceri Europene din Camera Deputaților, din ce se poate observa în captura de ecran care a făcut deja înconjurul internetului, a distribuit următorul mesaj:

„Nu că vreau să spun, dar zic: de ce avem mai mulți gay decât femei în Guvernul României?”. Potrivit surselor digi24.ro, mesajul a fost trimis chiar pe grupul de comunicare a Comisiei pe care o prezidează.

Ce cred sociologii

Profesor doctor Gelu Duminică a comentat mesajul Dianei Stoica pentru Digi24.ro: „Orientarea sexuală a unor oameni este problema doamnei Stoica? Și nu știu de unde are informatii despre viața privată a celor avuți în vedere. Dacă sub reprezentarea femeilor era obiectivul mesajului, nu pot spune decât că mesajul domniei sale e doar diversiune și prejudecată.”

Sociologul a mai adăugat: „Din punct de vedere argumentativ, mesajul este extrem de slab și evident prejudiciant deoarece se bazează pe o premisă nedovedită și compară categorii diferite, pentru că formularea aleasă riscă să transfere discuția către orientarea sexuală și să stigmatizeze un grup.

Pe scurt: o postare care nu-i face cinste și aduce mari deservicii cauzei pe care se presupune că o apăra”, și-a încheiat comentariul Gelu Duminică.

„Dreptul de a căuta fericirea așa cum o definește fiecare individ”

USR se definește drept un partid „de Centru Dreapta Modern”, după cum se arată chiar pe pagina de internet a formațiunii politice.

Acolo, printre valorile în care cred, cel puțin teoretic, membrii partidului se află și următoarele lucruri enunțate:

„Valorile în care credem sunt: Libertatea, însoțită de responsabilitate. Economie de piață și libertatea economică. Educație și șanse pentru toți. Respectul și garantarea proprietății private. Libertate religioasă.

Respectul față de viața privată. Demnitatea persoanei. Dreptatea, Adevărul. Competența. Meritocrația. Integritatea. Respectul față de lege și stat de drept. Libertatea de expresie. Drepturile omului. Respectul față de cultura europeană clasică. Valorile și principiile morale euro-atlantice.”

Tot pe pagina formațiunii politice mai găsim:

„De ce centru-dreapta? Pentru că dreapta este în România forța schimbării, forța care a dus România înainte spre economie de piață, spre Europa, spre libertate.

De ce modern? Pentru că lumea se schimbă și pentru că USR este partidul care propune soluții moderne la problemele reale ale acestor zile.

Luăm din liberalism atașamentul față de libertate, proprietate, antreprenoriat, competiție deschisă, egalitate în fața legii, dreptul de a căuta fericirea așa cum o definește fiecare individ”.

NB: Deputatul Diana Stoica nu a dat curs solicitărilor digi24.ro de a răspunde la întrebările legate de proveniența și conținutul mesajului care stă la baza controverselor de pe rețelele sociale.

Editor : A.R.