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Diana Stoica, plângere împotriva vicepreședintei Camerei Deputaţilor Natalia Intotero. Ce acuză lidera deputaţilor USR

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Diana Stoica, USR. Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea
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Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a luat act, luni, de o plângere formulată de liderul grupului USR, Diana Stoica, pentru încălcarea regulamentului forului legislativ în şedinţa de plen din data de 5 octombrie de către preşedintele de şedinţă, Natalia Intotero.

Stoica a mai reclamat încălcarea de către Intotero a regulamentului în şedinţele Biroului permanent din 16 septembrie şi a Birourilor permanente reunite din 8 septembrie, scrie Agerpres.

Diana Stoica susţine că nu a fost lăsată să vorbească în şedinţa de plen din 5 octombrie, când a dorit să expună o problemă de încălcare a regulamentului în şedinţa Biroului permanent din 16 septembrie, când pe ordinea de zi s-a aflat o solicitare din partea grupurilor parlamentare USR şi PNL privind înfiinţarea unei comisii de anchetă pentru investigarea zborurilor private către Mykonos şi Nisa efectuate de parlamentari, demnitari şi judecători ai Curţii Constituţionale.

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„Şedinţa Biroului permanent din data de 16 septembrie 2026 a fost prezidată de doamna Natalia Intotero, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, care în mod neregulamentar a supus la vot cererea de înfiinţare a comisiei de anchetă, deşi Biroul permanent nu are aceste atribuţii, înlocuind astfel atributul plenului Camerei Deputaţilor. În data de 5 octombrie 2026, am luat cuvântul în cadrul plenului Camerei Deputaţilor (...) pentru a aduce la cunoştinţă această problemă, însă după aproximativ 45 de secunde doamna Natalia Intotero, care prezida şedinţa plenului, mi-a întrerupt intervenţia, încălcându-se astfel dreptul meu regulamentar de a expune problema pentru care am luat cuvântul, după care mi-a fost tăiat microfonul după aproximativ 1,21 minute de la începutul intervenţiei mele, în condiţiile în care beneficiam de 2 minute pentru intervenţie”, se arată în documentul care a fost trimis de Biroul permanent la Comisia juridică pentru analiză şi întocmirea unui raport.

Stoica mai susţine că Natalia Intotero a încălcat „în multiple rânduri” Regulamentul Camerei Deputaţilor prin neacordarea cuvântului deputaţilor care solicită aceasta sau întreruperea microfonului atunci când parlamentarii iau cuvântul pentru a-şi expune o problemă de natură personală sau o problemă de procedură, drept conferit de articolul 156 din regulament.

Editor : S.S.

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