Diana Stoica (USR) crede că nu ar trebui să ne mai bazăm pe rectificări: „Nu trebuie să rămâi fără bani la jumătatea anului”

Liderul deputaţilor USR, Diana Stoica, a declarat marţi că Guvernul şi Parlamentul trebuie să înveţe să facă bugetul de stat pe tot anul, pentru că rectificările bugetare nu sunt normale „în nicio ţară civilizată”.

„Pentru suplimentarea fondurilor disponibile în instituţiile din România există atât soluţii guvernamentale, cât şi soluţii parlamentare de rectificare a bugetului. Dar problema principală în speţa rectificărilor bugetare, care nu sunt aşa de comune şi în alte ţări, aşa cum ne închipuim noi, este că în momentul în care tu faci bugetul pe un an şi noi în Parlament aprobăm bugetul pe un an, el chiar trebuie să fie pe un an. Nu trebuie să rămâi fără bani la jumătatea anului. Nu sunt evoluţii atât de mari care să-ţi lase puşculiţa de la instituţie fără bani la jumătatea anului. Trebuie să învăţăm să facem bugete pe tot anul, nu să ne bazăm pe aceste rectificări, care pot veni sau nu, după cum vedem”, a spus Stoica la Palatul Parlamentului, întrebată care ar fi soluţia pentru ca instituţiile care au nevoie de rectificare bugetară să poată funcţiona în continuare.

Ea a adăugat că nu e normal să se facă rectificare bugetară „dacă nu există elemente extraordinare”.

„Tu ştii că ai aceleaşi salarii de plătit şi în ianuarie, şi în decembrie, tot anul, nu sunt diferenţe atât de mari de preţ care să justifice lipsa asta de finanţare care este semnalată acum de nişte instituţii. Iar cei care au făcut bugetul pentru acele instituţii care rămân fără bani la jumătatea anului, din punctul meu de vedere, trebuie să răspundă şi politic şi să-şi asume să nu mai facă acest lucru. Nu putem să mergem pe rectificări bugetare. Nu e normal aşa ceva în nicio ţară civilizată. Când votezi bugetul pe un an, trebuie să cuprindă toate lunile din acel an”, a susţinut Diana Stoica.

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Editor : Sebastian Eduard