Diana Stoica (USR) îl contestă pe Luca Niculescu: „A fost susţinut pe parcursul carierei sale profesionale de către PSD”

Liderul deputaţilor USR, Diana Stoica, a declarat miercuri că premierul desemnat Luca Niculescu nu se încadrează în definiţia unui tehnocrat, susţinând că, deşi este un profesionist cu experienţă în administraţie publică şi diplomaţie, acesta a fost susţinut politic de PSD pe parcursul carierei sale, inclusiv pentru funcţia de secretar de stat.

Întrebată dacă USR ar putea susţine un Guvern condus de Luca Niculescu, Diana Stoica a amintit că partidul are trei decizii adoptate prin care a stabilit că nu va vota un Executiv din care face parte PSD sau persoane susţinute de acest partid.

„Noi avem trei decizii în partid, deja luate, în care am spus că nu vom vota niciun guvern din care face parte PSD sau oameni care au fost susţinuţi de PSD. Domnul Luca Niculescu, deşi este un profesionist, un om care are o experienţă în administraţia publică şi în diplomaţie, a fost susţinut pe parcursul carierei sale profesionale de către PSD, inclusiv pentru funcţia de secretar de stat, o numire, aşa cum ştiţi dumneavoastră, politică, făcută în anul 2022 cu susţinerea PSD. În acelaşi timp, noi mereu am fost deschişi la dialog, să ştiţi, vom avea discuţii, îl vom întreba pe domnul Luca Niculescu care este programul pe care şi-l propune, dar mai important decât atât, care este majoritatea care va susţine acest guvern din Parlament. Pentru că noi nu o vedem decât dacă e şi AUR acolo. Şi noi nu putem să facem parte din această majoritate alături de extremişti”, a spus Stoica la Palatul Parlamentului.

Diana Stoica a fost întrebată şi dacă USR ar putea susţine un guvern format din miniştri tehnocraţi şi condus de Luca Niculescu.

„Noi credem că un guvern trebuie să fie compus din persoane politice, pentru că de asta avem un Parlament, de asta românii votează nişte partide care să guverneze. Conceptul de tehnocrat, oricum, a fost un pic alterat, pentru că am văzut că a fost propusă o persoană independentă, care de fapt nu era independentă, ştiţi foarte bine că domnul Tomac este un preşedinte de partid neparlamentar, deci nu s-a încadrat nici dânsul la această definiţie de independent. Din punctul meu de vedere, nici domnul Niculescu nu se încadrează la această definiţie a independenţilor, a tehnocraţilor, dânsul fiind susţinut politic de către PSD. Dar după ce vom avea aceste discuţii cu domnul Niculescu, dacă este nevoie de o nouă decizie, o vom lua. Eu nu cred că suntem în acest scenariu”, a conchis Diana Stoica.

Editor : Sebastian Eduard