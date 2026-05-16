Dragoș Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene din Cabinetul Bolojan, a declarat că este „întreținut” de soție, întrucât aceasta câștigă de trei ori mai mult decât el. Demnitarul a spus, în emisiunea „În fața ta”, că veniturile sale au scăzut considerabil după intrarea în funcția publică. În prezent, ministrul afirmă că are un salariu de 2.300 de euro, față de 7.600 de euro cât câștiga înainte.

„În cazul meu mă întreține soția. Ceea ce știu că este greu de crezut, dar asta e situația. În acest moment soția mea, pe lângă faptul că a rămas singură să crescă trei copii, că al patrulea este la studii, mă întreține. Dumneai câștigă mai mult decât câștig eu ca ministru în România, nu că m-aș plânge comporat cu modul în care câștigă românii în general. Dar faptul că nimeni nu își pune problema cum poți să fii și demnitar și să poți să ai un venit corespunzător pentru familie asta e o întrebare pertinentă. Dacă vrei să ai oameni valoroși care să vină din segmentul privat sau din alte zone de venituri mai mari pentru a performa”, a explicat Dragoș Pîslaru, în cadrul emisiunii „În fața ta”.

Întrebat dacă soția sa lucrează în domeniul privat, ministrul a precizat că aceasta este angajată la o companie internațională și câștigă de trei ori mai mult decât el.

Ministrul Fondurilor Europene a declarat, în cadrul podcastului DeFapt.ro, că are un salariu de 2.300 de euro, iar înainte de a ocupa această funcție publică câștiga 7.600 de euro lunar; „Chiar și în perioada în care nu mai eram europarlamentar, că europarlamentar poți să zici că e o excepție, aveam un salariu cu o organizație internațională de circa 7.600 de euro pe lună. Net", a spus Dragoș Pîslaru.

Potrivit declarației de avere completate de Dragoș Pîslaru în anul 2025, pentru veniturile aferente anului 2024, soția sa a avut un venit anual de 6.000 de lei. Ministrul a declarat ulterior, la Antena 3 CNN, că aceasta s-a angajat între timp la o altă companie.

„Nu, soţia mea s-a angajat între timp şi... în fine, s-a angajat de doi ani de zile şi odată ce n-a mai fost nevoie să declar veniturile familiei am preferat să păstrez lucrul acesta separat. Asta încerc să vă spun. Soţia mea s-a angajat exact când eu riscam să rămân fără... la sfârşitul mandatului de... în perioada aceea când.. în 2024 spre final. De doi ani de zile este angajată", a spus Dragoș Pîslaru la Antena 3 CNN.

