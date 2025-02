Dîncu: Crin Antonescu rămâne candidatul coaliției. Nu cred că Bolojan ar schimba o înțelegere la care a fost parte

Vicepreședintele PSD Vasile Dîncu spune că Ilie Bolojan, președintele interimar al României, „nu se va răzgândi” pentru a candida la alegerile prezidențiale din 4 mai. Crin Antonescu rămâne candidatul PSD și PNL, dat el asigurări la Digi24. Dîncu a mai spus, la emisiunea Studio Politic, că nu se pune problema ieșirii social-democraților de la guvernare.

„Nu sunt adevărate. Nu a fost o temă. S-a discutat despre zvonul acesta și Marcel Ciolacu a întrebat pe cineva, pentru că eu n-am auzit, nici el nu a auzit, dacă cineva s-a gândit vreodată la ieșirea de la guvernare, dacă s-a gândit la un alt candidat. Am discutat despre susținea lui Crin Antonescu și să spună cineva dacă are vreo idee acolo. Bineînțeles că n-a avea nimeni nicio altă idee”, a spus Dîncu.

„N-am auzit vreun lider care să vrea ieșirea de la guvernare. Ne dăm seama și realist, politic vorbind, nu prea vor oamenii să ieși de la guvernare, mai ales în perioade de criză. Și pe undeva este explicabil acest lucru”, a adăugat el.

„S-a vorbit despre candidatura lui Crin Antonescu în sensul susținerii, nu dacă e pusă sub semnul întrebării și evident că am avut mai degrabă discuții - și avem discuții - de organizare: ce facem noi, cum ne organizăm, mai ales având în vedere că este vorba de un candidat care nu este din partidul nostru și este pentru prima dată când partidul are această experiență, să susțină un candidat de coaliție. Dar bineînțeles că nu s-a pus problema dacă ne gândim la un alt candidat, pentru că, conform convenției politice, noi am ales să luăm funcția de prim-ministru, iar partenerii noștri liberali să ia cea de candidat la președinție”, a explicat Dincu.

„Deci problema candidatului coaliției o poate pune maximum Partidul Național Liberal. Noi nu avem ce spune. Noi am discutat mai degrabă despre faptul că trebuie să ne organizăm foarte bine să-l susținem pe Crin Antonescu, în primul rând pentru a intra în turul doi și apoi să vedem cum acționăm. Ni s-a spus că sunt niște sondaje care sunt în curs acum și care spun că este foarte precis, sigur pe locul doi. Crin Antonescu, deci că intră în turul doi și noi ne-am gândit cum ne organizăm pentru ca să susținem această candidatură. Asta a fost discuția la Consiliul Politic Național”, a spus Dîncu.

Crin Antonescu „este candidatul nostru și este foarte clar că asta va fi ultima candidatură. Nu cred că domnul Bolojan, de exemplu, cum se zvonește, ar face acest lucru și, la cum îl cunosc eu pe Bolojan, nu cred că ar schimba o înțelegere la care a fost parte și pe care a mers și domnia sa”, a spus Dîncu.

