Trei lifturi principale care sunt așezate în imediata apropiere a cabinetului președintelui Senatului sunt destinate doar demnitarilor. Jurnaliștii și angajații nu au voie sa meargă cu ele. Trebuie să ocoleasca sute de metri și sa se înghesuie în cateva lifturi care circulă foarte greu. Nimeni nu își asumă însă răspunderea pentru o decizie care împarte cetațenii în două categorii: privilegiații si cei de rag inferior.

Am încercat să aflăm cine a luat decizia. De la Cabinetul președintelui Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, ni s-a răspuns ca hotărarea e luată de fostul secretar general care nu mai lucrează în Senat de un an. Acesta ne-a spus ca el a interzis doar accesul angajaților, nu și pe cel a presei, această decizie fiind mai recentă. Am sunat la actualul secretar general care ne-a spus ca este in delegație și ne-a trimis la secretarul adjunct. Acesta din urmă susține că nu l-a interesat în mod deosebit subiectul și că nu își mai amintește bine cine a cerut și cine a luat decizia. ,,Parcă a fost anul trecut o ședința de Birou Permanent în care s-a decis", a declarat secretarul adjunct.

Practic nimeni nu își asumă decizia, dar un lucru e cert. La Senat, doar parlamentarii au acces la cele mai bune lifturi, în timp ce angajații alearga de multe ori pe scări ca să le ducă documentele la ședințele de plen sau la comisii. Restricția nu mai este valabilă joia și vinerea. Știți de ce? Pentru ca joia și vinerea, parlamentarii nu lucrează.