Discuţia dintre Tăriceanu şi Dăncilă care l-a făcut pe liderul ALDE să părăsească coaliţia de guvernare

Călin Popescu Tăriceanu a declarat la Jurnalul de Seară de la Digi24 că şi-a dat seama că parteneriatul partidului său cu PSD nu mai poate să continue după o discuţie cu Viorica Dăncilă în care prim-ministrul i-a propus ca cele două partide să meargă pe liste comune la alegerile parlamentare din 2020.

„Am avut o discuţie cu doamna Dăncilă, la un moment dat în luna august şi, în momentul în care a înţeles că suntem nemulţumiţi de modul în care merge guvernarea şi în ce sens, i-am spus doamnei Dăncilă: «Uitaţi-vă puţin că suntem într-o defensivă prelungită de doi ani de zile. Percepţia generală a populaţiei este proastă. Cu toate că sunt anumite lucruri care sunt bune, anumite performanţe economice bune: creştere economică, salarii mărite, pensii mărite, şomaj foarte redus». Dar de ce e percepţia proastă, i-am pus întrebarea, pentru că sunt alte lucruri care sunt taxate sever de către oameni – percepţia legată de corupţie, incompetenţa, nepotismul. «Haideţi să încercăm să corectăm aceste lucruri şi să vedem cum mergem mai departe, dacă mai mergem mai departe trebuie să facem nişte lucruri importante – restructurarea guvernului, recalibrarea programului de guvernare, reducerea numărului de secretari de stat, câte şi mai câte. Şi după ce mi-a spus că da, este de acord, mi-a spus după aceea că nu poate să le facă din mai multe – că sar în sus organizaţiile, că nu are majoritate în Parlament. Majoritatea necesară, pe care la un moment dat mi-a spus că o are că îi convinsese şi pe cei de la Pro România să susţină»”, a spus liderul ALDE la Digi24.

„A fost de acord de principiu, dar urma să le transpunem. Când a fost să le transpunem nu s-a mai făcut nimic. Şi i-am spus: «doamna Dăncilă, îmi pare rău, nu merge, scârţâie». Şi atunci a venit cu această propunere: «Bine haideţi să facem o înţelegere şi să mergem pe liste comune în 2020 la parlamentare. Şi i-am spus: «Vă mulţumesc, nu mai am încredere. Am făcut o înţelegere în privinţa susţinerii unui candidat unic la prezidenţiale şi nu v-aţi respectat înţelegerea. A doua oara nu mai pot să merg în felul acesta. Adică, prima dată, hai să spunem, până ajungem să ne cunoaştem pot să am încredere, îţi dau un cec în alb şi cazi la examen. După ce ai căzut la examen nu mai poţi să vii a doua oară să crezi că eu pot să mai am încredere.»

Şi acesta e motivul pentru care am avut două abordări şi două analize total opuse. Doamna Dăncilă apreciază că guvernul e bine perceput, că guvernarea e bine percepută, că lucrurile merg bine şi ca atare trebuie să continuăm fără să facem nimic. Şi eu i-am spus că suntem exact într-o situaţie diametral opusă, trebuie să facem nişte lucruri puternice care să schimbe percepţia despre această coaliţie şi despre această guvernare. Nu ne-am înţeles, şi atunci am hotărât să ne vedem fiecare de drum”, a conchis Călin Popescu Tăriceanu.