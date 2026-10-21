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Discuție între miniștrii de Externe ai României și Republicii Moldova. Mesajul transmis de Dan Neculăescu

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Foto: Dan Neculăescu Facebook
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Ministrul Afacerilor Externe Dan Neculăescu a avut o convorbire telefonică cu omologul său din Republica Moldova, Mihai Popșoi, în cadrul căreia a reafirmat sprijinul României pentru integrarea europeană a Republicii Moldova.

Într-o postare publicată miercuri pe platforma X, șeful diplomației române a subliniat că susținerea Bucureștiului pentru parcursul european al Chișinăului rămâne fermă.

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„L-am reasigurat că sprijinul României pentru parcursul european al Chișinăului rămâne ferm, în spiritul Parteneriatului nostru strategic”, a transmis Dan Neculăescu.

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Ministrul a evidențiat și importanța interconectării dintre cele două state, precum și a investițiilor românești în Republica Moldova.

„Interconectarea și investițiile românești reprezintă prioritatea noastră și continuăm să avansăm activ pe toate proiectele relevante”, a precizat șeful diplomației române.

Discuția reconfirmă importanța cooperării dintre România și Republica Moldova, în contextul obiectivului Chișinăului de aderare la Uniunea Europeană și al consolidării relațiilor bilaterale în domenii strategice.

Editor : Ana Petrescu

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