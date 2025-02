Discuții despre demisia lui Marcel Ciolacu. Romașcanu: „A spus că e dispus, dacă îi va fi solicitat”. Ce spune Vasile Dîncu

Vicepreședintele PSD Vasile Dîncu a declarat, luni, la emisiunea „Studio Politic” de la Digi24, că nu este adevărată informația potrivit căreia Marcel Ciolacu ar fi discutat despre retragerea PSD de la guvernare în cazul în care AUR depune moțiune de cenzură și totodată dezminte informația că social-democrații ar fi discutat despre intrarea AUR la guvernare sau demisia premierului Marcel Ciolacu. Dîncu precizează că în PSD au existat discuții despre susținerea lui Crin Antonescu și coordonarea campaniei electorale pentru prezidențiale. În schimb, purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian Romașcanu spune că Ciolacu le-ar fi comunicat celor din partid că dacă există solicitări pentru demisia sa ca lider, atunci va elibera funcția.

AUR a decis să meargă mai departe cu moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Ciolacu 2. Anunțul a fost făcut luni de liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, care a afirmat că moțiunea va fi depusă săptămâna aceasta. Purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian Romașcanu, a anunțat ulterior că Marcel Ciolacu este dispus să lase locul de prim-ministru altcuiva doar dacă este pentru interesul României.

„Domnul Ciolacu a spus că este dispus să lase locul altcuiva dacă acest lucru va fi solicitat și dacă acest lucru este în interesul superior al României. Până în acest moment, nu s-a pus această problemă de către nimeni în cadrul PSD, în mod oficial, în discuțiile lărgite pe care le avem de fiecare dată”, a spus Romașcanu.

Dîncu spune că de fapt au existat discuții despre susținerea lui Crin Antonescu la prezidențiale.

„Nu s-a discutat. N-a fost temă de discuție. S-a discutat despre zvonul acesta. Marcel Ciolacu a întrebat pe cineva, pentru că eu n-am auzit, nici el nu a auzit, dacă cineva s-a gândit vreodată la ieșirea de la guvernare, dacă s-a gândit la un alt candidat. De fapt, este vorba despre un alt candidat. Am discutat despre susținerea lui Crin Antonescu și să spună cineva dacă are vreo idee acolo. Bineînțeles că n-a avea nimeni nicio altă idee.

Nici eu n-am auzit vreun lider care să vrea ieșirea de la guvernare. Ne dăm seama și realist, politic vorbind, nu prea vor oamenii să ieși de la guvernare, mai ales în perioade de criză.

S-a vorbit despre candidatura lui Crin Antonescu în sensul susținerii, nu pusă sub semnul întrebării. Avem discuții cu fiecare organizație pentru organizare, mai ales având în vedere că este vorba de un candidat care nu este din partidul nostru și este pentru prima dată când partidul are această experiență să susțină un candidat de coaliție. Nu s-a pus problema dacă ne gândim la un alt candidat, pentru că, conform convenției politice, noi am ales să luăm funcția de prim-ministru, iar partenerii noștri liberali să ia cea de candidat la președinție.

Deci, problema candidatului coaliției o poate pune maximum PNL. Noi nu avem ce spune. Noi am discutat mai degrabă despre faptul că trebuie să ne organizăm foarte bine să-l susținem pe Crin Antonescu, pentru a intra în turul doi.

Ni s-a spus că sunt niște sondaje care sunt în curs acum și care spun că sigur este pe locul doi, deci că intră în turul doi. Asta a fost discuția la Consiliul Politic Național”, a afirmat Vasile Dîncu.

Acesta a mai precizat că Marcel Ciolacu a spus că dacă există alte propuneri mai bune, el își poate da demisia.

„Dar asta n-a fost din agenda discuției. Nu a fost pusă pe agenda noastră candidatura lui Clin Antonescu sau demisia lui Marcel Ciolacu. A fost o expresie”, mai susține Dîncu.

Social-democratul a afirmat că nu cunoaște discuții despre posibilitatea intrării AUR la guvernare.

„N-am auzit despre așa ceva și nu cred că s-a discutat cu cineva. Astăzi am stat câteva ore cu colegii mei din toate regiunile, am discutat, îi cunosc pe foarte mulți dintre ei pentru că sunt mai vechi în politică și n-am auzit de așa ceva”, afirmă Vasile Dîncu.

Totodată, legat de informația potrivit căreia șefi PSD din teritoriu au strâns semnături pentru ieșirea de la guvernare, demers care urma să se finalizeze printr-o ședință în care lui Marcel Ciolacu să i se ceară să se retragă, Vasile Dîncu spune:

„Eu n-am auzit de așa ceva. Dar este imposibil ca să nu fi auzit despre o asemenea conspirație. Nu cred în asta. Ieșirea de la guvernare.... nu s-a pus problema.

Noi am ales să intrăm la guvernare. A fost o hotărâre pe care am luat-o atunci, în decembrie. S-a discutat dacă să intrăm sau să nu intrăm. Nici nu concepeau, de fapt, administrațiile noastre să nu intrăm la guvernare. PSD și PNL împreună au 98% dintre primarii din România. N-o să te împingă primarii să ieși de la guvernare când știm cum funcționează în România acest lucru. Primarii au nevoie de fonduri să se dezvolte. După părerea mea, nu are sens această discuție în legătură cu ceea ce s-ar putea întâmpla în viitor cu AUR sau altceva”, mai spune Dîncu.

Joi, premierul a declarat că nu intenţionează să-şi dea demisia din funcţie, afirmând că „este un circ total” pentru a se întâmpla acest lucru, dar miza nu este el, ci candidatura lui Crin Antonescu la prezidenţiale din partea Coaliţiei.

