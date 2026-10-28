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Dispută între actualul și fostul ministru al Transporturilor. „Presiunea pusă de PSD pentru a anula ce ţine de USR contează mai mult”

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radu miruta ministerul transporturilor
Foto: Inquam Photos / Tudor Pana
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Din articol
Miruță: „Regula îi supăra pe cei responsabili” 

Ministrul Transporturilor, Ştefan Ovidiu Popa, a anunţat, miercuri, că va anula ordinul prin care deciziile de închidere a unor sectoare de drum, cale ferată sau piste de aeroport „aşteaptă după pixul ministrului”, el arătând că repară „prostiile făcute de USR”. În replică, fostul ministru, deputatul USR Radu Miruţă, arată că oamenii vor pierde timp în cozi kilometrice, iar cei care organizează prost şantierele vor scăpa de obligaţia de a da explicaţii. 

„Reparăm prostiile făcute de USR la Ministerul Transporturilor! Voi anula ordinul aberant prin care deciziile de închidere a unor sectoare de drum, cale ferată sau piste de aeroport aşteaptă după pixul ministrului. Profesioniştii de la companii - selectaţi legal, de altfel, prin concursuri transparente - trebuie lăsaţi să îşi desfăşoare activitatea pentru care sunt remuneraţi”, a scris ministrul într-o postare pe Facebook. 

Ştefan Ovidiu Popa arată că „nu este normal ca închiderea de urgenţă a unor drumuri sau căi ferate - când este viscol, inundaţie sau alunecare de teren - să treneze zile întregi fiindcă trebuie făcute hârtii de documentare a situaţiei, cerinţă a USR prin ordinul dat!”. 

„Companiile nu au nevoie de piedici şi birocraţie inutilă! Iar acest ordin dat de fostul ministru USR al Transporturilor, Radu Miruţă, exact asta făcea. Birocraţie suplimentară din considerente strict politice! Blocajul, minciuna şi dezinformarea reprezintă brandul USR”, mai afirmă ministrul Transporturilor. 

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Miruță: „Regula îi supăra pe cei responsabili” 

În replică, fostul deținător al portofoliului de la Transport, Radu Miruță, spune că ordinul semnat de el dădea „termene clare, etape măsurabile, rute alternative şi lucrări urmărite, nu drumuri închise după bunul plac, în timp ce uneori nu lucrează nimeni”. 

„După gafa cu tunelul Momoa, noul ministru PSD de la Transporturi mai face una: anulează ordinul care obliga la organizarea serioasă a lucrărilor ce presupun închiderea unor sectoare de drum, căi ferate sau aeroporturi. Oamenii vor pierde timp în cozi kilometrice, iar cei care organizează prost şantierele vor scăpa de obligaţia de a da explicaţii. Exact asta corecta ordinul meu: termene clare, etape măsurabile, rute alternative şi lucrări urmărite, nu drumuri închise după bunul plac, în timp ce uneori nu lucrează nimeni”, scrie Radu Miruţă pe Facebook. 

Potrivit deputatului USR, „regula îi supăra pe cei responsabili, dar îi ajuta pe şoferii care s-au saturat sa vadă ca stau în cozi, iar când ajung la locul pentru care au aşteptat în coada de maşini să observe că nimeni nu prea lucrează”. 

„Din anularea acestui ordin, câştigă doar cei care vor să decidă închideri după bunul plac, dar fără sa fie luaţi apoi la întrebări”, explică fostul ministrul al Transporturilor.  

Radu Miruţă mai precizează că l-a cunoscut pe actualul ministru ca pe un om decent.

„Pare că presiunea pusă de PSD pentru a anula orbeşte tot ce ţine de USR contează mai mult decât interesul oamenilor. Domnule ministru, în goana asta după anulări, nu uitaţi că deciziile acestea nu sunt contra-USR. Le plătesc oamenii. Şi, apropo, vă rog să nu anulaţi şi ordinul prin care am oprit creşterea tarifului la metrou”, mai spune Miruţă. 

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Editor : A.C.

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