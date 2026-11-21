Viitorul companiei TAROM provoacă un nou schimb de replici între PNL și PSD. Oana Gheorghiu, fost vicepremier în guvernul Bolojan, îi acuză pe social-democrați de dublu limbaj în privința atragerii unui investitor pentru compania aeriană. De cealaltă parte, ministrul Economiei, Daniel Zamfir, o acuză pe aceasta că ar fi încercat să vândă pe ascuns mai multe companii profitabile ale statului.

Oana Gheorghiu critică discuțiile purtate de Guvern cu o companie din Golful Persic, care ar putea deveni investitor în TAROM. Criticile sale sunt îndreptate în special către Daniel Zamfir, pe care îl acuză că și-a schimbat poziția față de vânzarea companiilor de stat.

„La moțiunea de cenzură din aprilie, deputatul PSD Daniel Zamfir dicta de la tribuna Parlamentului: „România nu este o marfă, iar companiile statului nu sunt active de lichidat pentru a acoperi eșecuri politice. (...) Alaltăieri, la doar câteva luni distanță de la moțiune, viceprim-ministrul PSD Marian Neacșu recunoaște public că Guvernul poartă discuții pentru vinderea TAROM, iar „cele mai avansate în acest moment” sunt cu o companie din Golful Persic. Fără să spună cu cine, în ce condiții sau pentru ce procent”, susține Oana Gheorhiu, într-o postare pe Facebook.

Gheorghiu face referire și la deplasarea ministrului Economiei în Qatar, unde acesta ar fi căutat potențiali investitori pentru mai multe domenii strategice.

„Același PSD-ist Daniel Zamfir, tocmai inițiatorul legii care interzice vânzarea activelor statului, ajuns azi ministru al Economiei, tocmai s-a întors din Qatar, unde a căutat investitori pentru energie, porturi și transporturi”.

Fosta vicepremieră amintește și de propunerea din timpul guvernării Bolojan privind listarea la bursă a unor pachete minoritare de acțiuni ale companiilor de stat, măsură criticată la acea vreme de social-democrați. Gheorghiu susține că actualele discuții privind TAROM contrazic poziția pe care PSD o avea în urmă cu câteva luni.

„Problema e alta: când Guvernul Bolojan propunea vânzarea de pachete minoritare la bursă, PSD acuza «vânzarea frauduloasă a averii statului». Vai, vai, ne pierdem «perlele României»! Astăzi, când PSD negociază cu companii arabe, total netransparent, fără nume și fără cifre, se laudă că vor să salveze țara”, susține aceasta pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Reacția lui Daniel Zamfir

De cealaltă parte, ministrul Economiei respinge criticile și o acuză pe Oana Gheorghiu că ar fi încercat să vândă, în timpul guvernării Bolojan, mai multe companii profitabile ale statului, la prețuri sub valoarea lor reală.

„Doamna Oana Gheorghiu, autoarea celui mai mare tun pregătit în guvernarea Bolojan, s-a găsit să ne acuze că vindem țara. Tocmai ea care în primăvară a încercat, în cârdășie cu Bolojan, să vândă pe șest cele mai profitabile companii ale statului: Hidroelectrica, Romgaz, CEC. Asta după ce a avut grijă să le treacă din pix valori mult mai mici decât cele reale! Tocmai ea, care făcea trafic de influență în Guvern pentru prietenii care îi sponsorizau proiectele, ne acuză acum de lipsă de transparență pentru că încercăm să găsim un investitor care să salveze TAROM, o companie cu pierderi de aproape 300 de milioane de lei doar anul trecut”, susține Daniel Zamfir, într-o postare pe Facebook.

Ministrul susține că nu există termen de comparație între TAROM, o companie care înregistrează pierderi, și societățile profitabile ale statului, pe care afirmă că fosta guvernare ar fi vrut să le vândă sub prețul pieței.

„o companie comercială pe pierderi nu se compară cu acele companii profitabile, cu rol strategic pentru economie și securitatea țării, pe care se pregătea să le vândă pe ascuns, sub prețul pieței”

Zamfir mai spune că programul de guvernare prevede atât restructurarea TAROM, cât și atragerea unui investitor strategic, printr-o procedură transparentă, care ar presupune cedarea unui pachet minoritar de acțiuni.

„A aduce bani în țară e fix pe dos față de acuzația că «vindem țara». Nici că minte fără jenă despre legea pe care am promovat-o pentru a opri vânzarea companiilor PROFITABILE când chiar în primul articol am scris că acele companii cu pierderi sunt exceptate de la interdicție”, punctează Daniel Zamfir.

În final, ministrul o acuză pe Oana Gheorghiu că ar fi încercat să blocheze salvarea companiei TAROM și îi cere să explice motivele pentru care ar fi intervenit în activitatea fostului director al companiei.

„Sunteți gata să fiți și dvs transparentă și să spuneți cine v-a determinat să sabotați Tarom? Când l-ați chemat pe Bogdan Costaș, fostul director, în biroul dvs și i-ați spus că nu va fi salvat Tarom pentru că trebuie vândut jocurile cui le făceați?”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

PSD caută salvarea TAROM în Golful Persic

Vicepremierul Marian Neacșu a confirmat că Guvernul poartă discuții cu mai multe companii din zona Golfului pentru salvarea TAROM. Acesta a declarat că negocierile sunt cele mai avansate în acest moment și că există șanse să se ajungă la o înțelegere.

„Au existat discuții (…) și cu companii din zona Golfului. Acestea sunt cele mai avansate în acest moment și, din punctul meu de vedere, avem șanse să ajungem la un acord”, a declarat Marian Neacșu, într-un interviu la Antena 3 CNN.

Acesta susține că sunt în discuție mai multe aspecte ale unui eventual acord, printre care menținerea unui nivel sustenabil al personalului, înnoirea flotei în funcție de angajamentele de investiții și stabilirea relației dintre TAROM și Compania Națională Aeroporturi București.

Editor : Andreea Rubica