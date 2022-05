Ministrul sănătății, Alexadru Rafila, vrea ca disputa pe care o are cu secretarul de stat în MAI Raed Arafat, legată de finanțarea serviciilor de urgență, să fie tranșată fie în guvern, în prezența ministrului de interne Lucian Bode și eventual a premierului Nicolae Ciucă, fie în cadrul coaliției. Ministrul sănătății a declarat vineri seara la Digi24 că o să facă o solicitare și la Curtea de Conturi pentru un punct de vedere, dar disputa va continua „până se tranșează”.

Nemulțumirea lui Alexandru Rafila este legată de faptul că Ministerul Sănătății finanțează activitatea unor servicii - între care Ambulanța și unitățile de primiri-urgențe - care în prezent sunt în subordinea Ministerului de Interne, mai precis a Departamentului pentru Situații de Urgență condus de Raed Arafat.

Alexandru Rafila vrea să apeleze la Curtea de Conturi

Ministrul sănătății acuză măsuri discreționare și dispoziții pe care trebuie să le finanțeze, dar care „nu au legătură cu urgența”: „Ministerul Sănătății finanțează integral activitatea serviciilor de ambulanță. Ministerul Sănătății finanțează integral activitatea unităților de primiri urgențe și acolo se întâmplă foarte multe lucruri la ordinul Departamentului de Situații de Urgență despre care noi habar n-avem, adică multe dispoziții, decizii, care n-au de-a face cu urgența: deplasări de echipamente, de mașini, training-uri care scot oamenii din producție și așa mai departe, sunt făcute fără informare a Ministerului Sănătății și pot să vă pun la dispoziție numeroase documente în acest sens. Și noi plătim pentru aceste servicii”, a declarat Alexandru Rafila, vineri seara, la Digi24.

„Eu vreau să găsim această soluție, să lucrăm împreună. Dar dincolo de aceste remarci pe care le-am auzit la domnul doctor Arafat, noi trebuie să ne gândim la două lucruri. O dată, trebuie să ne gândim la lege și la logică. Ceea ce spune dânsul nu corespunde unor legi care se referă la răspunderea ministerială și la legea finanțelor publice”, susține Alexandru Rafila.

Ministrul are de gând să solicite un punct de vedere de la Curtea de Conturi. „Or, chestiunea asta nici nu știu dacă este legală, eu o să fac o solicitare către Curtea de Conturi a României, cum pot eu să plătesc niște servicii medicale sau niște activități, niște salarii, costuri de întreținere despre care eu nici măcar nu sunt informat? Una este să coordonez operațional într-o situație de urgență și altceva este ca plătitorul și unitățile de ambulanță și UPU, în mod evident sunt subordonate Ministerului Sănătății, că eu sunt ordonatorul de credit. Eu semnez pentru banii acestor instituții. Nu poate altcineva să vină să cheltuiască banii acestor instituții și nici măcar să nu mă informeze despre modul în care face acest lucru. Mie mi se pare că cele două elemente, legalitatea și logica, sunt sfidate de această abordare”, a arătat Alexandru Rafila.

„Noi suntem ignorați total, deci nici măcar la nivel de informație nu vin lucrurile la Ministerul Sănătății”, acuză ministrul sănătății.

Alexandru Rafila: „Eu sunt totuși ministru, domnul doctor Arafat știe numărul meu”

Întrebat dacă a încercat să discute cu Raed Arafat, Alexandru Rafila a spus că l-a informat și i-a trimis o adresă, însă răspunsul a fost neadecvat.

„Eu l-am informat pe domnul doctor Arafat, i-am trimis o adresă, așa cum am trimis-o și la serviciile de ambulanță, legat de faptul că eu am o responsabilitate, nu eu, ci ministrul sănătății și ministerul care finanțează aceste activități. Dânsul i-a dat un răspuns - eu cred că n-a înțeles ce am

transmis - i-a dat un răspuns foarte lung, pe vreo 3-4 pagini, în care face referire la un proces pe care dânsul l-a avut cu stațiile de ambulanță. Nu are niciun fel de legătură”, a arătat Alexandru Rafila.

„Eu nu dialoghez. Eu sunt totuși un ministru în guvernul României și domnul doctor Arafat știe bine, știe numărul meu de telefon, m-a căutat în foarte multe rânduri cu pentru cu totul și cu totul alte probleme. Eu aș vrea să avem o dezbatere, poate să fie și publică. Mie îmi place dialogul, îmi plac argumentele. Chestiunile astea, comparațiile cu Ceaușescu - nu cred că a ales persoana potrivită. Autoritatea și modul discreționar de a dispune, în orice caz, nu sunt la mine și cred că lumea a apreciat în timp modul echilibrat și decent în care am abordat problemele, inclusiv în timpul pandemiei”, a spus Alexandru Rafila.

El s-a referit la o declarație recentă a lui Raed Arafat, care a spus, referitor la disputa pe care o are cu Ministerul Sănătății: „Sunt două soluții în fața noastră. Mergem după amintiri și ne întoarcem la amintiri. Sau mergem spre viitor. Eu prefer să mă duc spre viitor, să dezvolt pe bază la ce avem acuma, nu să mă duc după amintirile cum era sistemul în anii 90, cum era sistemul pe timpul lui Ceaușescu”.

Ministrul sănătății vrea ca disputa să fie tranșată fie în guvern, fie în coaliție

Întrebat dacă a discutat cu ministrul de interne, Alexandru Rafila a spus că „a avut câteva discuții în ședințele de guvern”, dar a dat de înțeles că acestea au fost sumare. „Cred că dacă ar avea poate mai mult timp am putea să discutăm. Dar cred că discuția ar trebui fie să fie făcută într-un cadru normal, în Guvern, în care atât domnul ministru Bode, poate chiar și domnul prim-ministru ar putea să asculte argumentele care sunt de natură profesională”.

„Dacă ne referim la serviciile medicale - care oricât clamează domnul doctor Arafat, serviciile medicale, asistența medicală, în mod evident este în competența din minister și responsabilitate a Ministerulu Sănătății și dovada cea mai bună este că o finanțează. Dacă e într-o situație limită, atunci domnul doctor Arafat sau ministrul de interne trebuie să solicite ca finanțarea acestor activități medicale să treacă de la Ministerul Sănătății la Ministerul Administrației și Internelor. Pe Unitățile de Primiri Urgențe nu va mai scrie Ministerul Sănătății, va scrie Ministerul Administrației și Internelor și toată lumea să își asume totul. Nu se poate ca unii să își asume responsabilitatea finanțării și responsabilitatea din punct de vedere juridic, până la urmă, finanțând aceste activități și alții să vină cu declarații pe care vă las pe dumneavoastră să le apreciați dacă sunt corecte”, a adăugat Alexandru Rafila.

În ciuda aceste polemici, el spune că „nu e niciun război, ci e o chestiune de principiu”.

Întrebat cât ar mai putea continua această dispută, Alexandru Rafila a spus că va continua până în momentul în care se tranșează. „Suntem totuși un guvern al unei coaliții. Cum funcționează lucrurile? Lucrurile nu pot să funcționeze amestecat, în care, așa cum vă spuneam, noi trebuie să finanțăm activități despre care n-avem informații”, a adăugat el.

„O să ridic și eu, eventual, la o ședință de guvern proximă, această problemă. Ea poate fi discutată fie în cadrul guvernului, fie în cadrul coaliției. Și, repet, o discuție cu domnul doctor Arafat, bazată pe argumente, nu pe sloganuri, cred că ar fi foarte bună, foarte lămuritoare. Și încă un lucru: eu sunt un om care îmi asum că nu am totdeauna dreptate”, a încheiat ministrul sănătății.

