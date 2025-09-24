Live TV

Dispute în PSD. Surse: Fratele lui Paul Stănescu a fost înlocuit de la ADR Oltenia cu un apropiat al Liei Olguța Vasilescu

Foto: Inquam Photos

Alexandru Stănescu, fratele secretarului general al PSD, Paul Stănescu, a fost înlocuit de la conducerea Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Vest „Oltenia” cu un apropiat al primarului Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, potrivit surselor Digi24. Decizia se pare că este la dorința liderului PSD din Dolj, care face parte din Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia. Mutarea politică vine ca urmare a competiției interne din PSD, unde Lia Olguța Vasilescu îl susține pe Sorin Grindeanu. 

Cel care își pierde acum din putere, sau cel puțin așa pare în urma acestor informații, este Paul Stănescu. Este un nume destul de greu în Partidul Social Democrat, baronul de Olt fiin unul dintre liderii vechi. Fratele acestuia, Alexandru Stănescu, care în trecut a fost numit la ANRE, a fost schimbat din funcție chiar de către Lia Olguța Vasilescu, primarul din Craiova, cu un apropiat al primarului din Craiova, potrivit informațiilor obținute de Digi24. 

Lia Olguța Vasilescu ar fi trebuit să participe marți la o ședință a Coaliției. Surse politice susțin că nu a mai venit iar aceasta, în schimb, a avut o ședință la Agenția de Dezvoltare Regională Oltenia, acolo unde era șef Alexandru Stănescu. În urma votului decisiv, acesta a fost schimbat. 

Nu este însă singurul meci din PSD care îl are în prim plan pe Paul Stănescu. În momentul în care s-a făcut actualul Executiv, într-un mod excepțional, funcțiile de miniștri au fost date în urma unui concurs intern, iar apropiați ai lui Sorin Grindeanu au candidat împotriva apropiaților lui Paul Stănescu. Cea care a pierdut atunci a fost ministra Muncii, Simona Bucura Oprescu. Aceasta a pierdut în fața lui Florin Manole.  

În momentul acesta se fac cărțile în PSD pentru Congresul care ar trebui să aibă loc la finalul acestui an, în care intră cu primă șansă Sorin Grindeanu și echipa care se va forma în jurul actualului lider interimar. 

În aceste zile se împart liderii care vor sta în spatele lui Sorin Grindeanu.

Agenția de Dezvoltare Regională Oltenia are ca principal scop managementul proiectelor cu fonduri UE din Programul Operațional Regional în vechiul exercițiu financiar 2014-2020, iar în noul exercițiu financiar 2021-2027 va fi autoritate de management. 

ADR Oltenia va gestiona proiecte de interes regional de 1,2 miliarde de euro și are atribuții pe investițiile locale derulate cu fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). 

