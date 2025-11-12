Ce a descoperit Curtea de Conturi la primăriile din țară: salarii, sporuri și prime fără bază legală, cheltuieli nejustificate DOCUMENT

Curtea de Conturi a descoperit abateri grave în mai multe primării din țară. Auditorii au constatat acordarea de sporuri și premii fără bază legală, salarii calculate eronat, decontări neconforme pentru proiecte de investiții și cheltuieli nejustificate cu mașinile, reparațiile și diverse bunuri sau servicii.
Raportul a fost efectuat de Curtea de Conturi pentru anul 2023 și prezentat liderilor Parlamentului miercuri, în ședința Birourilor Permanente Reunite.
La majoritatea unităților administrativ-teritoriale auditate au fost constatate abateri financiare care au dus la majorarea cheltuielilor bugetare.
Curtea de Conturi a constatat (documentul poate fi consultat AICI):
- lipsa documentelor justificative și/sau întocmirea acestora cu informații incomplete, astfel încât exactitatea și realitatea sumelor datorate să nu poată fi considerate certe;
- efectuarea de cheltuieli de personal neprevăzute de legislația în vigoare;
- stabilirea eronată a drepturilor salariale, inclusiv a sporurilor, premiilor și a altor drepturi acordate funcționarilor publici, personalului contractual, cu funcții de conducere, sau care ocupă o funcție de demnitate publică;
- decontarea situațiilor de lucrări privind unele reparații curente neconforme cu condițiile de contractare;
- nerespectarea prevederilor legale referitoare la consumul de carburanți, de materiale de întreținere, asigurări auto, parc auto;
- efectuarea de cheltuieli cu bunuri și servicii fără contraprestație (bunuri, lucrări de reparații curente, servicii nerecepționate în cantitatea facturată și plătită);
- efectuarea de cheltuieli nelegale/interzise prin acte normative in vigoare;
- efectuarea de cheltuieli de capital fără contraprestație;
- efectuarea de plăți nelegale aferente cheltuielilor de capital, ca urmare a nerespectării clauzelor contractuale privind prețurile practicate, actualizarea acestora, cantitățile, articolele din ofertele declarate câștigătoare, anexe la contractele încheiate;
- efectuarea de plăți fără existența documentelor justificative, întocmite conform legii, care să ateste exactitatea și realitatea sumelor datorate;
Inspectorii constată, așadar, că fondurile publice s-au utilizat fără a ține cont de nevoia de a se face economii la bugetul de stat.
Salarii mai mari decât prevede legea
În privința primăriilor, Curtea de Conturi a descoperit că nu s-a respectat legislația privind stabilirea drepturilor salariale. Astfel, în unele situații salariile au depășit nivelul indemnizației vicepreședintelui consiliului județean/viceprimarului, după caz, au fost majorate indemnizațiile edililor prin utilizarea unui salariu minim brut pe țară superior celui prevăzut de dispozițiile legale pentru calcul indemnizației persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică, dar și consilierii locali s-au bucurat de o majorare nelegală a indemnizației.
De asemenea, s-au costatat situații în care indemnizațiile de concediu de odihnă au fost acordate în cuantum mai mare față de cel legal cuvenit, dar și alte drepturi salariale acordate fără bază legală.
La acest capitol, s-au analizat 141 de unități administrativ-teritoriale și entități din subordinea acestora.
Cheltuieli nejustificate
După verificarea altor 94 de UAT-uri, Curtea de Conturi a descoperit primării care au avut cheltuieli nejustificate pentru servicii de telefonie mobilă, la fel și cele de transport și cazare ce depășesc plafoanele legale în cazul participării la cursuri de pregătire profesională. De asemenea, servicii juridice, mass-media și servicii medicale plătite în afara cadrului legal și acceptarea unor prețuri de la firme mai mari decât cele contractate inițial.
Probleme cu angajările și salariile în spitalele din teritoriu
Au fost verificate și 38 de spitale din teritoriu, unde s-a constatat că au avut loc angajări fără concurs, pontaje neconforme, dar au fost descoperite probleme de nelegalitate și cu acordarea salariilor și a sporurilor.
„O parte dintre acestea nu au respectat cadrul legal ce reglementează modul de recrutare a personalului din domeniul unităților sanitare spitalicești de subordonare locală, existând cazuri de recrutare și angajare fără concurs, cazuri de menținere pe posturi de conducere a unor salariați prin prelungirea perioadelor de interimat, de angajare cu contract de muncă part – time a unor salariați care dețineau un contract de muncă pe perioadă nedeterminată, neexistând în unele unități sanitare proceduri scrise și formalizate privind recrutarea personalului.
Misiunile de audit au reliefat neconcordanțe între datele înscrise în foile colective de prezență (pontaje) întocmite și datele preluate în statele de salarii, condicile de prezență, nerespectarea normelor legale în vigoare cu privire la evidențierea orelor de începere și de sfârșit ale programului de lucru desfășurat de personalul medical, precum și neexistența unei evidențe clare a orelor prestate suplimentar ce urmează a fi recuperate ulterior prin timp liber corespunzător.
Au fost constatate aspecte de nelegalitate în ceea ce privește modul de stabilire a salariului de bază, salariului de încadrare pe post, precum și modul de acordare a sporurilor de orice fel în concordanță cu reglementările legale în vigoare (spor de tură, gărzi, spor de toxicitate, stimulente financiare, etc.)”, se arată în raportul Curții de Conturi.
