Ministerul Finanțelor a pus în dezbatere publică legea bugetului de stat pentru acest an. Mai multe prevederi au stârnit nemulțumiri în Coaliția de guvernare, motiv pentru care liderii vor avea o nouă ședință în această după-amiază. Până la finalul săptămânii proiectul final ar putea ajunge pe masa Parlamentului, unde va fi dezbătut și apoi votat.
Ministerul Finanțelor a publicat proiectul bugetului pentru anul 2026 și poate fi consultat AICI.
Împărțirea banilor între instituții:
Secretariatul General al Guvernului:
2.844.571.000 de lei credite de angajament;
2.679.863.000 de lei credite bugetare;
MAI:
36.207.036.000 de lei credite de angajament;
35.755.208.000 de lei credite bugetare;
MAE:
1.834.406.000 de lei credite de angajament;
1.600.507.000 de lei credite bugetare;
Ministerul Agriculturii:
43.751.240.000 de lei credite de angajament;
27.732.342.000 de lei credite bugetare;
Ministerul Apărării:
112.539.422.000 de lei credite de angajament;
49.371.954.000 de lei credite bugetare;
Ministerul Culturii:
2.171.982.000 de lei credite de angajament;
1.443.680.000 de lei credite bugetare;
Ministerul Transporturilor:
109.981.524.000 de lei credite de angajament;
42.033.996.000 de lei credite bugetare;
Ministerul Fondurilor Europene:
17.872.055.000 de lei credite angajament;
12.635.440.000 de lei credite bugetare;
Ministerul Educației:
65.253.862.000 de lei credite angajament;
64.788.829.000 de lei credite bugetare;
Ministerul Muncii
92.466.704.000 de lei credite angajament;
91.800.399.000 de lei credite bugetare;
Știre în curs de actualizare...
