Ministerul Finanțelor a pus în dezbatere publică legea bugetului de stat pentru acest an. Mai multe prevederi au stârnit nemulțumiri în Coaliția de guvernare, motiv pentru care liderii vor avea o nouă ședință în această după-amiază. Până la finalul săptămânii proiectul final ar putea ajunge pe masa Parlamentului, unde va fi dezbătut și apoi votat.

Ministerul Finanțelor a publicat proiectul bugetului pentru anul 2026 și poate fi consultat AICI.

Împărțirea banilor între instituții:

Secretariatul General al Guvernului:

2.844.571.000 de lei credite de angajament;

2.679.863.000 de lei credite bugetare;

MAI:

36.207.036.000 de lei credite de angajament;

35.755.208.000 de lei credite bugetare;

MAE:

1.834.406.000 de lei credite de angajament;

1.600.507.000 de lei credite bugetare;

Ministerul Agriculturii:

43.751.240.000 de lei credite de angajament;

27.732.342.000 de lei credite bugetare;

Ministerul Apărării:

112.539.422.000 de lei credite de angajament;

49.371.954.000 de lei credite bugetare;

Ministerul Culturii:

2.171.982.000 de lei credite de angajament;

1.443.680.000 de lei credite bugetare;

Ministerul Transporturilor:

109.981.524.000 de lei credite de angajament;

42.033.996.000 de lei credite bugetare;

Ministerul Fondurilor Europene:

17.872.055.000 de lei credite angajament;

12.635.440.000 de lei credite bugetare;

Ministerul Educației:

65.253.862.000 de lei credite angajament;

64.788.829.000 de lei credite bugetare;

Ministerul Muncii

92.466.704.000 de lei credite angajament;

91.800.399.000 de lei credite bugetare;

Știre în curs de actualizare...

