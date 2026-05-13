DOCUMENT | Guvernul vine cu schimbări pentru bugetarii care lucrează cu fonduri europene. Noi reguli pentru sporul de 40% (surse)

Executivul a pregătit schimbări pentru angajații care se ocupă de proiecte cu fonduri europene. Potrivit documentului in posesia căruia Digi24.ro a intrat, sporul de până la 40% din salariu se va acorda doar în urma unor verificări lunare, care să arate dacă proiectele au fost îndeplinite.

Potrivit proiectului pregătit deja la Palatul Victoria, în prezent, angajații care lucrează cu proiecte europene beneficiază de un spor de până la 40% din salariu „prin raportare la calificativul obținut la evaluarea anuală a performanțelor individuale profesionale, majorare care se acordă până la următoarea evaluare a activității/performanțelor profesionale individuale”.

Acum, Guvernul propune ca evaluările pe baza cărora se acordă sporul de 40% să fie făcute lunar.

„Propunerea de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 29/2018 are în vedere crearea unui mecanism de evaluare lunară a activității și a obiectivelor realizate individual de personalul de specialitate. (...)

Soluția propusă păstrează evaluarea anuală ca plafon maxim al majorării, dar permite ordonatorului de credite să verifice lunar dacă majorarea salarială acordată conform art. 17 din Legea nr. 153/2017, este susținută de activitatea curentă efectiv realizată lunar”, reiese din proiect.

Premierul interimar Ilie Bolojan declarat în urmă cu două zile, la Digi24, că există situații în care echipe întregi beneficiază de sporul maximal de 40%, chiar dacă proiectele înregistrează întârzieri.

„Deși plățile pe fonduri europene nu sunt în ritmul corespunzător, deși sunt întârzieri de 3-6 luni de zile la plăți, toată echipa ia sporul de 40% ca și cum totul ar fi perfect.”

Într-o postare ulterioară pe Facebook, șeful Executivului a anunțat că sporul pentru fonduri europene va fi legat de „dosare soluționate, plăți deblocate, termene respectate”.

