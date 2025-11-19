Guvernul are gata proiectul care schimbă fața administrației locale. Potrivit draftului obținut de Digi24, vor fi mai puțini angajați în primării și prefecturi, mai puțini polițiști locali și reguli mai stricte pentru plata taxelor locale. În plus, edilii pot să decidă singuri dacă acceptă sau nu jocuri de noroc în localități. Sunt schimbări și în privința instituțiilor centrale, însă Coaliția încă negociază varianta finală.

Câte posturi se taie din primării

Coaliția a decis o tăiere cu 30% a numărului total de posturi din primării, dar nu mai mult de 20% din posturile ocupate. Pentru anul 2026, primarii vor avea o păsuire - vor putea să aleagă între tăierea posturilor și tăierea cheltuielilor de personal, adică a salariilor, pentru a se încadra în ținta de economii pe care trebuie să le aducă la bugetul de stat. Însă din 2027 vor trebui să taie posturile.

„autoritățile administrației publice locale au în vedere următoarele reguli:

a) reducerea cu 30% a numărului de posturi de la pct. 1 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 nu trebuie să conducă la depășirea unui procent mai mare de 20% aplicat posturilor ocupate.

b) autoritățile deliberative, la propunerea ordonatorului principal de credite, pot stabilii ca reducerea de posturi calculată prin aplicarea procentului de 30% la numărul maxim de posturi stabilit pentru punctul 1 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 să fie realizat prin reduceri de posturi la toate punctele din anexa la respectiva ordonanță de urgență, sub condiția ca prin însumarea posturilor reduse să se obțină reducerea prevăzută de lege.

c) În anul 2026, în mod temporar, autoritățile deliberative, la propunerea ordonatorului principal de credite, pot aproba, ca variantă alternativă la reducerea posturilor ocupate prin aplicarea prevederilor lit. a) și/sau b), diminuarea cheltuielilor de personal”, reiese din draftul consultat de Digi24.

Prefecturile, vizate și ele

Și prefecturile vor trebui să facă reduceri de personal, după cum urmează:

„Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, numărul total de posturi pentru instituțiile prefectului (...) se reduce cu 25%, cu excepția posturilor serviciilor publice comunitare de pașapoarte și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor. Procedura de reorganizare a instituțiilor prefectului se definitivează până cel târziu 1 martie 2026”.

Cu alte cuvinte, sunt exceptate de la măsură serviciile de pașapoarte, cele care se ocupă cu permisele de conducere și cu înmatricularea mașinilor.

Mai puțini polițiști locali

Guvernul a promis și reducerea numărului polițiștilor locali, astfel că schimbă regulile și la acest capitol. Proiectul prevede raportarea la un număr mai mare de locuitori pentru a asigura serviciul de poliție locală, iar localitățile cu mai puțin de 4.500 de locuitori, care vor să aibă astfel de servicii, trebuie să asigure cheltuielile de funcționare din propriile venituri.

Petru comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti se va calcula un post de polițist local la fiecare 1.200 de locuitori, față de 1.000 cât prevede legea în prezent. În cazul judeţelor, respectiv municipiului București, raportarea se va face la 5.000 de locuitori, în loc de 6.500.

„unităţile administrativ-teritoriale cu numărul locuitorilor mai mic de 4.500 nu pot înființa poliție locală decât dacă cheltuielile secțiunii de funcționare sunt asigurate integral din venituri proprii, așa cum sunt definite la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. În acest caz numărul este de maxim 3 polițiști locali”, mai prevede proiectul.

De asemenea, în localitățile rurale care au instalate și utilizează sisteme tehnice de supraveghere video, autoritățile administrației publice locale nu mai au obligația de a asigura personal de pază.

Modificări în privința jocurilor de noroc

Noua lege le-ar permite primarilor să decidă dacă permit sau nu jocuri de noroc pe raza localităților:

„ Consiliul local decide, prin hotărâre, dacă pe teritoriul unității administrativ-teritoriale pe care o reprezintă se pot desfășura activități de jocuri de noroc”.

În cazul în care consiliul local decide ca pe teritoriul unității administrativ-teritoriale pe care o reprezintă să se desfășoare activități de jocuri de noroc, acestea sunt condiționate de obținerea, în prealabil, a autorizației anuale de funcționare.

Trotinete și biciclete pentru cetățeni

Primăriile vor fi obligate să le pună la dispoziție oamenilor mijloace alternative de transport: „instalarea, amenajarea, organizarea şi exploatarea punctelor de închiriere de trotinete electrice și biciclete, precum și a infrastructurii de încărcare a vehiculelor și a autovehiculelor electrice.”

Reguli mai dure pentru plata taxelor și „lista rușinii”

Guvernul ia în calcul și măsuri mai dure pentru a-i determina pe oameni să plătească dările locale. Cei care vor să își cumpere o casă sau o mașină trebuie să facă dovada plății taxelor. De asemenea, numele celor care au datorii la buget vor fi făcute publice, iar persoanele al căror permis de conducere a fost suspendat trebuie să se asigure că și-au plătit impozitele pentru a lua înapoi carnetul.

„Art. 1042 – La finalizarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, pentru a intra în posesia permisului de conducere, titularul acestuia prezintă dovada achitării tuturor obligațiilor de plată a creanțelor provenite din amenzile contravenționale care le-au fost aplicate în calitate de conducători de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere și tramvaie potrivit prezentului act normativ datorate bugetului local al unității administrativ-teritoriale în a cărei rază își are domiciliul”.

Tăieri de posturi și la centru

Același proiect de lege prevede mai puține posturi în cabinetele premierului, vicepremierilor și miniștrilor: 5 posturi în cabinetul premierului, în loc de 9 cât prevede acum legea, tot 5 și pentru cabinetele vicepremierilor, în loc de 6 și 3 posturi pentru cabinetul vicepremierilor fără portofoliu, în loc de 4.

Și numărul posturilor din cabinetul primarului general al Bucureștiului va fi redus: de la 6 la 4.

„4 posturi pentru cabinetul preşedintelui consiliului judeţean şi primarilor unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale cu o populație peste 100.000 de locuitori;

3 posturi pentru cabinetul primarilor de comună, oraș sau municipiu cu o populație între 30.000 - 100.000 de locuitori;

2 posturi pentru cabinetele primarilor comunelor, orașelor sau municipiilor cu populație între 10.000 – 30.000 de locuitori, viceprimarilor comunelor, orașelor sau municipiilor cu o populație între 30.000 – 100.000 de locuitori, viceprimarilor comunelor, orașelor sau municipiilor cu o populație de peste 100.000 de locuitori, viceprimarilor sectoarelor municipiului Bucureşti, viceprimarilor generali ai municipiului București, vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, precum și pentru cancelaria prefectului;

1 post pentru cabinetele primarilor comunelor, orașelor sau municipiilor cu o populație mai mică de 10.000 de locuitori și viceprimarilor comunelor, orașelor sau municipiilor cu o populație între 10.000 – 30.000 de locuitori”

Coaliția de guvernare negociază în continuare cum va arăta forma finală a tăierilor din plan central, după ce liderii nu s-au înțeles cum se vor aplica reducerile și ce excepții vor putea fi incluse. Măsurile prezentate au fost discutate în ultimele ședințe ale liderilor și mai pot suferi modificări până la adoptarea finală de către Executiv.

