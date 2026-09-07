Doi elevi i-au spus lui Nicușor Dan că vor să ajungă președinți. Cum a reacționat șeful statului

Președintele Nicușor Dan a declarat, luni, la deschiderea anului școlar de la Școala gimnazială nr.1 din Curcani, județul Călărași, că doi elevi i-au spus că își doresc să fie președinți. „Nu le-am dat niciun sfat”, a afirmat șeful statului.

Întrebat ce încurajare i-ar fi dat unui elev din Curcani dacă i-ar fi spus președintelui că își dorește să ajungă premier, Nicușor Dan a răspuns: „Au spus doi că vor să fie președinți și nu le-am dat niciun sfat”.

Președintele Nicușor Dan a mers, luni, la deschiderea anului școlar la Școala gimnazială nr.1 din comuna Curcani, județul Călărași.

Nicuşor Dan a declarat că, oricâte discursuri ar exista, realitatea este că educaţia din România, de ani de zile, nu a avut finanţarea corespunzătoare şi asta a avut un efect în sistem. El a mai spus că o greşeală pe care o facem de ani de zile este că nu valorizăm cunoaşterea.

Editor : A.C.