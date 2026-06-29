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Doi senatori pleacă de la grupul PACE-Întâi România și trec la PNL. Unul a fost ales pe listele POT, celălalt pe ale SOS România

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sigla PNL inquam george calin
Sigla PNL. Foto: Inquam Photos/ George Călin
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Senatorii Dorin-Silviu Petrea și Ștefan Borțun au anunțat, în plenul de luni, că demisionează din grupul parlamentar PACE-Întâi România și se alătură grupului parlamentar al PNL.

Dorin-Silviu Petrea a informat plenul cu privire la înscrierea sa în grupul liberal, mulțumindu-le noilor colegi pentru primirea în formațiune.

„Vreau să mulțumesc colegilor de la grupul parlamentar PNL pentru faptul că ne-au acceptat”, a declarat el de la tribuna Senatului.

La rândul său, senatorul Ștefan Borțun și-a anunțat demisia din grupul PACE-Întâi România și afilierea la grupul parlamentar al Partidului Național Liberal.

Ștefan Borțun a fost ales senator de Tulcea pe listele Partidului Oamenilor Tineri (POT) condus de Anamaria Gavrilă.

Dorin-Silviu Petrea a intrat în Parlament ca senator de Brăila pe listele partidului SOS România, fiind vicelider al grupului, iar din iunie 2025 a fost senator neafiliat până în septembrie 2025 când a intrat în grupul PACE-Întâi România.

Editor : Ana Petrescu

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