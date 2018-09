Doina Pană: Nu e ușor de lucrat cu Liviu Dragnea. Poate și eu am avut nemulțumiri de curând

Doina Pană, vicepreşedinte PSD pentru regiunea nord-vest, a declarat, vineri, înainte de ședința CEx PSD, că organizațiile pe care le reprezintă au mandatat-o în unanimitate să-l sprijine pe Liviu Dragnea și a precizat că această poziție coincide și cu ceea ce gândește personal. Ea a mai spus că din Transilvania, doar trei organizații județene din 22 îl sprijină pe actualul lider PSD.



Doina Pană, fost ministru în guvernele Ponta și Tudose, este de părere că partidul trebuie să continue cu Liviu Dragnea. „Atât timp cât Parlamentul și-a făcut treaba prin legislația grea scoasă - și nu mă refer doar la legile justiției, ci la offshore, parteneriatul public-privat -, cât timp Guvernul își face treaba, ce ne-a apucat?” se întreabă fostul ministru. „Problemele în partid e normal să le discuți în partid. Cât timp Parlamentul, Guvernul merg bine, de ce să ieși public?”, spune nedumerită Doina Pană.

Întrebată dacă va mai exista majoritate parlamentară după CEx, Doina Pană e convinsă că „va exista foarte multă înțelepciune” și că fiecare parlamentar e conștient că a primit mandat din partea unui număr mare de alegători. Ea crede că partidul va ieși întărit, în virtutea principiului „ce nu te omoară te face mai puternic”, și că a fost un bun prilej pentru discuții în forurile lărgite ale partidului.



„Cred că partidul va ieși întărit, chiar dacă unii vor avea nemulțumiri. De 14 ani în PSD credeți că eu n-am avut nemulțumiri? Poate le-am avut de curând”, a spus Doina Pană, care a demisionat în primele zile ale acestui an din guvern invocând motive de sănătate. „Nu e ușor de lucrat cu Liviu Dragnea”, a mărturisit Doina Pană, dar apoi a adăugat: „Nu poți să nu vezi, să nu derulezi tot ce s-a întâmplat în partid de când Liviu Dragnea conduce. Am câștigat zdrobitor cu programul de guvernare coordonat de Liviu Dragnea. Vorbeam de frustrări. Vă dați seama ce frustrări are domnul Dragnea când câștigă alegerile cu un program coordonat de el și nu poate fi premier?”

Întrebată de ce e dificil de lucrat cu Liviu Dragnea, Doina Pană a spus că „toți suntem mai deschiți, mai ermetici. (...) Poate ar trebui să ne întâlnim mai des”, a menționat fostul ministru. Ea a recunoscut că semnatarii scrisorii anti-Dragnea au dreptate atunci când vorbesc despre o mai bună organizare, mai multe întâlniri, o conducere colectivă a partidului, dar „în rest, nu pot să susțin nimic de acolo”, a punctat Doina Pană.



De asemenea, întrebată dacă dosarele lui Dragnea sunt o vulnerabilitate pentru partid, Doina Pană a răspuns: „Am câștigat alegerile zdrobitor cu Dragnea având o decizie (în justiție, împotriva lui - n.r.). De ce credeți că oamenii i-au dat votul?”. La întrebarea unui alt jurnalist, dacă pierde partidul din credibilitate odată cu o nouă condamnare a lui Liviu Dragnea, Doina Pană a spus: „Vă dau o veste foarte mare. Pe cetățeni îi interesează în primul rând viața personală, dacă o duc mai bine, în general, ca societate, dacă o ducem mai bine și mai puțin aceste aspecte”.

