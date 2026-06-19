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Dominic Fritz a fost reconfirmat în unanimitate la şefia USR, la o zi după ce a pierdut procesul cu ANI

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Foto: Facebook/ Dominic Fritz
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Biroul Naţional al USR a decis vineri, prin vot unanim, ca Dominic Fritz să rămână preşedintele partidului. Votul a fost solicitat după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis că el s-a aflat în conflict de interese.

Biroul Naţional al USR s-a reunit în urma „deciziei nedrepte” pronunţate joi de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi i-a acordat lui Dominic Fritz un vot de încredere pentru funcţia de preşedinte al USR, potrivit unui comunicat de presă transmis de USR.

Dominic Fritz va cere şi reconfirmarea partidului la Congresul din octombrie.

„Considerăm că decizia ICCJ este profund nedreaptă şi disproporţionată. Vorbim despre o situaţie în care nu există niciun folos personal, niciun prejudiciu şi nicio faptă de corupţie, ci despre o interpretare excesivă a legislaţiei privind conflictul de interese. Din acest motiv, Dominic Fritz va continua toate demersurile legale pentru apărarea drepturilor sale şi va sesiza Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO). Această situaţie trebuie analizată şi din perspectiva standardelor europene privind drepturile fundamentale şi exercitarea mandatului public”, a declarat Cristian Seidler, purtătorul de cuvânt al USR.

Cristian Seidler a făcut precizări referitoare la „dezinformări propagate public de PSD că, în urma acestei sentinţe, prefectul de Timiş ar trebui să dispună încetarea mandatului de primar al Timişoarei, deşi legislaţia în vigoare nu prevede acest lucru”.

„PSD încearcă să inducă în eroare opinia publică în privinţa efectelor deciziei instanţei. Prefectul judeţului Timiş are obligaţia legală de a aplica prevederile legii, indiferent cine ocupă funcţia. Exact acelaşi lucru s-a întâmplat şi în anul 2023, când prefectul de atunci, şi actual preşedinte al PSD Timişoara, Mihai Ritivoiu, a emis ordinul de sancţionare a primarului din Recaş, aflat într-o situaţie similară de conflict de interese administrativ. Atunci prefectul PSD de Timiş Mihai Ritivoiu a aplicat o amendă de 10% din salariu pe o perioadă de 6 luni pentru primarul din Recaş. Care este diferenţa dintre cei doi primari, că Dominic Fritz este de la USR şi trebuie eliminat?”, a afirmat Cristian Seidler.

Potrivit comunicatului, USR nu va face niciun pas înapoi în lupta pentru reformarea statului şi pentru apărarea principiilor democratice.

„România are nevoie de instituţii puternice, de reguli aplicate egal pentru toţi şi de lideri care nu acceptă obedienţa ca regulă de funcţionare a vieţii publice”, arată reprezentanţii formaţiunii.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a menţinut joi hotărârea Curţii de Apel Timişoara prin care primarul municipiului, Dominic Fritz, a fost găsit în conflict de interese de Agenția Națională de Integritate. Decizia este definitivă.

Dominic Fritz a anunţat că va contesta la Curtea Europeană a Drepturilor Omului decizia ICCJ, care are ca efect interzicerea candidaturii sale la orice funcţie aleasă până în anul 2030 inclusiv.

Editor : B.P.

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