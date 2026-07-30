Președintele USR, Dominic Fritz, a acuzat PSD că a încercat să promoveze modificări neconstituționale la legea integrității pentru a-l viza direct, după ce Senatul a respins proiectul. Liderul USR, prezent în studioul emisiunii Jurnalul de Seară de la Digi24, joi, a calificat demersul drept „un joc extrem de cinic, care a trecut o linie roșie a democrației” și a susținut că modificările propuse urmăreau aplicarea retroactivă a sancțiunilor pentru conflictele de interese.

„Cine are tupeu, domnule premier? (...) Vă rog să-mi spuneți care este motivul pentru care sacrificați 770 de milioane de euro pentru a-l salva pe Fritz”, i-a reproșat senatorul PSD Daniel Zamfir premierului Ilie Bolojan, în timpul dezbaterilor din Senat privind noua lege a integrității. Schimbul de replici a avut loc în contextul controverselor generate de un amendament al social-democraților, despre care USR susține că îl viza direct pe primarul Timișoarei și liderul partidului, Dominic Fritz. Întrebat la emisiunea Jurnalul de Seară despre declarația lui Zamfir, liderul USR a declarat:

„Da, a spus mai mult, Fritz trebuie să plece acasă. Și, într-adevăr, toată această agitație este ca să-l targheteze pe Dominic Fritz, președintele USR și primarul Timișoarei. Și, uitați, e foarte simplu de înțeles pentru orice cetățean. Până acum PSD a spus că trebuie să-mi înceteze mandatul, că așa scrie în lege. Acum spun fix opusul, că legea actuală pe care o avem nu include această sancțiune și vor să schimbe această sancțiune. Și nu doar că vor să schimbe această sancțiune pentru incidente în viitor, ci și pentru oricine a fost în trecut declarat în conflict de interese. Asta este vădit neconstituțional și de aceea e, într-un fel, o capcană perfectă în mintea lor, pentru că, așa pot să spună decideți voi între Fritz și 700 de milioane de euro. Doar că evident că nu funcționează Constituția așa. Putem să salvăm și 700 de milioane de euro sau peste, și în același timp să respectăm și Constituția”, a declarat Dominic Fritz.

Referitor la o postare pe Facebook a lui Radu Marinescu, fostul ministru al Justiției, care subliniază că nimic din modificările aduse legii nu o fac pe aceasta să se aplice retroactiv și că „ PNL și USR au făcut însă astăzi ca legea să fie exclusiv despre disperarea de a salva o singură persoană: Dominic Fritz”, liderul USR a spus că „așa cum e formulat, oricine a fost vreodată găsit în conflict de interese sau în incompatibilitate, indiferent dacă, între timp, sancțiunea a trecut, iarăși își pierde mandatul. Pentru că nu este o perioadă de timp”.

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„E evident că este neconstituțional. Constituția spune foarte clar, articolul 15, toată lumea poate să se uite, că legea reglementează lucrurile pentru viitor. Dar știți ce este culmea absurdului? Dacă ne-am lua, după această lege nouă, și să zicem, s-ar rejudeca cazul meu, nici n-aș mai fi în conflict de interese. Deci PSD vrea ca constatarea conflictului de interese să se facă pe legea veche, constatarea sancțiunii să se facă pe legea nouă. Adică să aleagă fix ce își doresc ei din ce vor ei. E foarte clar, presupusa faptă s-a întâmplat acum șase ani, atunci a fost o lege în vigoare, acum este o lege în vigoare, după care am fost judecat. Nu drept, cum consider eu, dar bineînțeles că voi accepta sancțiunea care este acum în lege. Și nu există în niciun stat de drept posibilitatea ca acum o majoritate în Parlament să-și aleagă expost o nouă sancțiune”, a declarat Fritz.

El a mai completat cu exemplul unei sancțiuni „pentru cei care au parcat greșit anul trecut”, care nu își pot pierde carnetul retroactiv, subliniind că „toată lumea înțelege”. În privința unei garanții că dacă se revine cu acest proiect, PSD nu depune același amendament, Fritz a invocat Constituția.

„Nu există o garanție. Garanția este Constituția. Ar fi și filtrul promulgării președintelui, filtrul CCR. Și nu are cum să treacă prin aceste filtre. Și încă o dată nu trebuie să fii avocat specializat în trept Constituțional ca să vezi asta. Și tocmai de aceea acest joc este efectiv un joc ca noi doi astăzi să vorbim despre mine, despre Fritz în conflict de interese, în loc să vorbim despre problemele României și despre soluțiile pe care le avem în România. Ăsta este jocul lor și este un joc extrem de cinic și un joc care astăzi a trecut o linie roșie a democrație”, a mai spus el.

Dominic Fritz a subliniat că proiectul de lege respins joi va fi redepus într-o formă „curată”: „Trebuie să fim în stare, noi ca ţară, noi ca democraţie, să trecem legi care îndeplinesc şi jalonul PNRR şi care sunt în acelaşi timp şi constituţionale. Şi tocmai de aceea vom redepune această lege într-o formă curată, nu o să mă ierte cu nimic, nu o să mă scoată din sancţiune, o să rămân declarat în conflict de interese, o să rămân cu interdicţia, dar nici nu se poate retroactiva cu o altă sancţiune acum".

Senatul a respins joi, în calitate de for decizional, noua lege a integrității, care prevedea modificări privind declarațiile de avere și regimul incompatibilităților demnitarilor. Printre amendamentele adoptate în comisii se numărau eliminarea obligativității declarării veniturilor în numerar și a bunurilor deținute de soți, precum și o propunere a PSD potrivit căreia persoanele aflate în conflict de interese și-ar fi pierdut funcția chiar dacă fapta fusese săvârșită înainte de intrarea în vigoare a noii legi. După respingerea proiectului, USR și PNL au anunțat că vor depune o nouă inițiativă legislativă.

Editor : M.I.