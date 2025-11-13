Dominic Fritz, aproape român cu acte: a trecut interviul pentru cetățenie

Dominic Fritz a anunțat că a trecut de proba de interviu și a primit aviz pozitiv pentru a obține cetățenia română. „Mulțumesc, România, că m-ai primit în casa ta acum 22 ani. M-ai făcut adult, m-ai făcut european, m-ai făcut mai tenace, mai călduros, mai inventiv”, a declarat președintele USR.

„România, gata, sunt unul de-ai tăi! Am trecut de proba de interviu și am primit aviz pozitiv pentru obținerea cetățeniei române. Mulțumesc, România, că m-ai primit în casa ta acum 22 ani. M-ai făcut adult, m-ai făcut european, m-ai făcut mai tenace, mai călduros, mai inventiv. Iar acum m-ai făcut român cu acte în regulă”, a scris Dominic Fritz, joi pe Facebook.

Primarul din Timișoara a mai spus că „urmează depunerea jurământului, la proxima ocazie”.

„Trăiască România, trăiască Europa!”, a conchis liderul USR.

Dominic Fritz, care e cetăţean german, a susţinut miercuri interviul pentru obţinerea cetăţeniei române.

