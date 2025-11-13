Live TV

Dominic Fritz, aproape român cu acte: a trecut interviul pentru cetățenie

Data actualizării: Data publicării:
TIMISOARA - MANIFESTARI PROCLAMATIA DE LA TIMISOARA - 15 MAR 202
Dominic Fritz Foto: Inquam Photos / Virgil Simonescu

Dominic Fritz a anunțat că a trecut de proba de interviu și a primit aviz pozitiv pentru a obține cetățenia română. „Mulțumesc, România, că m-ai primit în casa ta acum 22 ani. M-ai făcut adult, m-ai făcut european, m-ai făcut mai tenace, mai călduros, mai inventiv”, a declarat președintele USR.

„România, gata, sunt unul de-ai tăi! Am trecut de proba de interviu și am primit aviz pozitiv pentru obținerea cetățeniei române. Mulțumesc, România, că m-ai primit în casa ta acum 22 ani. M-ai făcut adult, m-ai făcut european, m-ai făcut mai tenace, mai călduros, mai inventiv. Iar acum m-ai făcut român cu acte în regulă”, a scris Dominic Fritz, joi pe Facebook.

Primarul din Timișoara a mai spus că „urmează depunerea jurământului, la proxima ocazie”.

„Trăiască România, trăiască Europa!”, a conchis liderul USR.

Dominic Fritz, care e cetăţean german, a susţinut miercuri interviul pentru obţinerea cetăţeniei române.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
rafinăria lukoil din Burgas, Bulgaria
1
Situație critică în Bulgaria: autoritățile anunță că rezervele de benzină mai ajung...
sediul Curtea Europeană de Justiție
2
Curtea de Justiţie a UE: Uniunea Europeană şi-a depăşit atribuţiile în stabilirea...
Liderii coaliției PSD-PNL-UDMR-minorități naționale.
3
Coaliția a decis ce se va întâmpla cu angajații din primării: acord privind tăierea...
bile de la loto
4
Cine este bărbatul care a câștigat peste 9,6 milioane de euro la Loto 6/49, al doilea cel...
Femeie arestată
5
Bistrița Năsăud: O femeie cumpăra de la farmacie creme cu clorură de mercur și le vindea...
”Mi-a zis că fără el aș muri într-un șanț”. N-a mai suportat și a spus de ce ”se comporta ca un nemernic”. Ce a urmat
Digi Sport
”Mi-a zis că fără el aș muri într-un șanț”. N-a mai suportat și a spus de ce ”se comporta ca un nemernic”. Ce a urmat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Trump Meets Rutte of NATO in the Oval Office
Avertismentul lui Marco Rubio după incursiunile dronelor rusești în...
alexandru munteanu (1)
Premierul moldovean, Alexandru Munteanu, sosește în România, în prima...
Registrul Unic al Transparenţei Intereselor
Guvernul a lansat Registrul Unic al Transparenţei Intereselor, după...
Mini-racheta europeană Mark 1. Foto: Frankenburg Technologies
Mark 1, racheta europeană cât o baghetă, concepută pentru a distruge...
Ultimele știri
Distracție periculoasă la Cluj-Napoca: un tânăr șofer, filmat în timp drifturi la miezul nopții
Macron anunță investiții uriașe pentru apărarea Franței: „Războiul de mâine va începe în spațiu”
Un microbuz s-a răsturnat pe DN 3, în județul Constanța. Cinci oameni au ajuns la spital
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
sorin grindeanu daniel baluta congres psd
Pe cine vede PSD principal contracandidat al lui Daniel Băluță la București. Sorin Grindeanu: „E o bătălie aproape în patru”
sorin grindeanu psd
Ce spune Sorin Grindeanu despre soarta Coaliției. „Nimeni nu se aşteaptă să aplaudăm ca în Coreea de Nord”
dominic fritz ciprian ciucu
Dominic Fritz îl acuză pe Ciprian Ciucu că a făcut „blat deschis” cu PSD în 2024. Stroe (PNL): Scopul lui e de a fura voturi de dreapta
internship
Numărul locurilor pentru internship în instituții de stat și firme private va fi dublat. Ce mai prevede proiectul adoptat de Parlament
Drula candidatura INSTANT_CANDIDATURA_DRULA_PMB_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Alegeri locale 2025. Cătălin Drulă și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce aduce Jupiter retrograd pentru zodia ta? Niciun semn zodiacal nu scapă de valul emoțional
Cancan
Prognoză Crăciun + Revelion 2025 | Meteorologii Accuweather anunță iarnă crâncenă de Sărbători în București
Fanatik.ro
Duel total FCSB – CSA! Cine este, de fapt, adevărata Steaua București în opinia românilor care au votat în...
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Bosnia – România se joacă la data la care „tricolorii” au câștigat două meciuri la masa verde! Motivele...
Adevărul
Povestea incredibilă a geniului analfabet. Rezolva probleme de matematică care astăzi se fac cu ajutorul...
Playtech
Când ai nevoie de autorizaţie pentru închiderea unui balcon? Puţini ştiu ce scrie în lege
Digi FM
Suferință în fiecare cuvânt. Nidia Moculescu, mesaj sfâșietor după moartea tatălui ei: "Sunt o fiică ruptă...
Digi Sport
Au încercat să se ascundă, dar au fost ”prinși” în Maldive: ”Cuplul anului!”
Pro FM
"Drogurile mi-au distrus viața". Paris Jackson are de la 20 de ani o gaură în nas din cauza substanțelor...
Film Now
„Predator: Badlands” stabileşte un record al francizei. Ce încasări a avut la debutul în box office-ul...
Adevarul
Care este călcâiul lui Ahile al NATO: țările baltice sau România/Bulgaria? Răspunsul neașteptat al unui...
Newsweek
Ungaria elimină vârsta de pensionare. Când poți ieși la pensie în România, în funcție de anul nașterii?
Digi FM
Ce spunea Horia Moculescu despre moarte. Compozitorul suferea de BPOC și era conștient de riscurile bolii...
Digi World
De ce ar trebui să deschizi geamurile casei în fiecare zi, chiar și iarna. 7 motive pentru care să-ți...
Digi Animal World
„Albina Lucifer”, noua descoperire din Australia. E neagră și are coarne ca „diavolul”
Film Now
Actorii din „Now You See Me”, impresionați să lucreze cu Morgan Freeman: „E o adevărată legendă!” Cum se...
UTV
Lavinia Pîrva s-a înscris la facultate la 40 de ani. Soția lui Ștefan Bănică Jr. face o schimbare neașteptată...