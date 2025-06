Dominic Fritz, atac dur la adresa AUR: Conspiră în culise cu Moscova. George Simion, un om crud

Noul președinte al USR, Dominic Fritz, a lansat un atac dur la adresa partidului AUR, în timpul congresului USR de sâmbătă. El a acuzat formațiunea condusă de George Simion că face parte dintr-un „plan rusesc” și că reprezintă o „amenințare la tot ce au construit românii în 35 de ani”. El a răspuns și la criticile asupra sa: „celor care-mi zic marș le transmit să folosească limba română corect”.

Dominic Fritz a subliniat în fața partidului că partidul AUR „conspiră în culise cu Moscova” și că lupta împotriva lui George Simion nu s-a încheiat.

„Povestea pe care o spunem noi și pe care o vom spune în următorii ani despre România, diferă profund - pe care o spun adversarii noștri dar și dușmanii noștri dar și dușmanii României - cei de la AUR și toți copii ei. AUR nu e doar un partid. Este o amenințare la tot ce au construit românii în acești 35 de ani, așa imperfect cum este. Ei vorbesc despre neam și tradiție, dar nu au nicio soluție pentru acest neam. Nici pentru tradiții nu au soluții. Doar scandal, conspirații și violență. Ei vorbesc de Dumnezeu, dar seamănă ură. Români contra români, copil contra părinte, frate contra frate. AUR nu vrea o Românie modernă. Vrea o Românie condusă de hoți cu tricolorul în mână.

Și vrea o Românie - a celor care conspiră în culise cu Moscova. AUR face parte din acest plan rusesc. Ei vor o Românie izolată și închisă, așa cum am mai fost. Îmi permit să spun două vorbe și despre George Simion. E important să nu credem că această luptă este câștigată. Să nu credem că acest vot a rezolvat marea tensiune în care ne aflăm”, a transmis Dominic Fritz.

Noul lider USR și-a continuat atacul asupra lui George Simion, pe care l-a acuzat de cruzime.

„George Simion așa cum îl văd eu este în primul rând crud. Să promiți oamenilor case, să te uiți în ochii unui copil, copil plin de speranță, care probabil stă în condiții insalubre și să-i spui cu un zâmbet că va avea o casă cu doar 35.000 de euro când tu știi că asta e doar o schemă de marketing. Asta este crud.

Să-i spui unei femei în Parlament că vrei să o agresezi sexual e crud nu doar în fața acestei femei ci în fața oricărei femei ci în fața tuturor femeilor care au fost victime violenței. Este crud. Și să răspândești minciuni despre copii Ucrainei care au fost primiți în România în timp ce fații lor își riscă viața, familiile lor sunt bombardate în fiecare zi de Rusia în Ucraina și unde se apără libertatea noastră, să răspândești minciuni despre acești copii, este crud. Niciodată nu putem permite ca această cruzime să fie acceptată ca o valoare a României. România nu este făcută din cruzime. România este făcută din bunătate. Și cu siguranță nu poți să spui că aperi România creștină în timp ce nu-ți iubești aproapele ci îți urăști aproapele. Asta este lupta pe care trebuie să o ducem”, a mai afirmat președintele USR.

„Pentru haterii care îmi zic marș: folosiți limba română, în primul rând corect”

Mai departe, Dominic Fritz a răspuns la unele atacuri și critici pe care le-a primit de-a lungul vremii.

„Indiferent de dificultățile cu guvernarea - să fie clar, noi suntem cei care în continuare trebuie să apere România de acest asalt al cruzimii. Și dacă tot vorbim de ură, să clarificăm o chestie. Despre mine. Da, nu am avut privilegiul să mă nasc aici. Nu am avut norocul să învăț această limbă grea ca limbă maternă. Am învățat-o la 19 ani. Nu știam niciun cuvânt de română înainte. Dar acest lucru înseamnă că pentru fiecare cuvânt pe română pe care îl scot din gura mea, am muncit. Cuvânt cu cuvânt, greșeală cu greșeală, propoziție cu propoziție. De 22 de ani am învățat în fiecare zi, am făcut greșeli și încă învăț.

De asta le zic tuturor haterilor care îmi zic marș, mă înjură și mă amenință pentru că sunt român adoptat - folosiți limba română, în primul rând corect. Și în al doilea rând folosiți-o pentru a construi, învăța, munci. Nu pentru a mă ataca sau că nu vă place că nu toți nu arată ca voi.

Da, încă nu sunt român în acte. E de notorietate. De peste un an trec printr-o experiență, poate cea mai românească experiență. Stau la coadă pentru un dosar, nu știu unde este, nu-mi spune nimeni nimic. Asta mă face să mă simt în fiecare zi un pic mai român”, a conchis Dominic Fritz.

Congresul USR l-a validat, sâmbătă, pe Dominic Fritz în funcţia de preşedinte al partidului. La eveniment au participat și premierul desemant, Ilie Bolojan, și fosta preşedintă georgiană Salome Zurabişvili.

Preşedintele interimar al USR, Dominic Fritz, a câştigat alegerile interne pentru conducerea partidului, întrunind 62% dintre opţiuni (7.312 voturi). Au votat 10.914 membri ai USR, reprezentând 57,15%. Fritz a fost urmat de Violeta Alexandru - 22,03% (2.396 voturi), Luiza Elena Oancea - 2,69% (292 voturi), Eduard Răducanu - 2,69% (292 voturi).

Alegerile s-au desfăşurat în perioada 11 - 13 iunie, preşedintele fiind ales prin vot direct şi secret, pe o platformă electronică securizată. Fostul preşedinte al USR Elena Lasconi a demisionat la începutul lunii mai.

Editor : Iulian Bîrzoi