Live TV

Dominic Fritz: „AUR nu s-a luptat niciodată cu PSD. Este asigurarea de viață a social-democraților”

Data publicării:
dominic fritz
Dominic Fritz. Foto: USR
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Liderul USR susține că AUR are misiunea de a salva PSD și de a-l face pe Sorin Grindeanu premier. Dominic Fritz este de părere că partidul lui George Simion „este creația sistemului”. 

„AUR nu a fost niciodată un partid anti-sistem. Este un partid la ordin. Acesta e momentul adevărului. AUR este creația sistemului, fabricat să capteze și să controleze furia oamenilor împotriva PSD-ului. Furia reală, îndreptățită, împotriva partidului care a domnit peste România și a furat-o sistematic de speranțe și prosperitate după Revoluție.

Cine a votat în Parlament împotriva eliminării pensiilor speciale? AUR! Cine a vrut să o dea jos pe Diana Buzoianu care strica afacerile PSD? Tot AUR! Cine a semnat moțiunea împotriva reformelor alături de PSD? Exact”, a scris Dominic Fritz, luni, pe Facebook.

Liderul USR susțin că, acum, AUR a primit misiunea de a salva PSD votându-l pe Sorin Grindeanu premier. „Sorin Grindeanu care a dat OUG 13 și a scos în stradă sute de mii de oameni, inclusiv votanți AUR. AUR nu s-a luptat niciodată cu PSD. AUR este doar asigurarea de viață a PSD”, a mai scris acesta. 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Deputatul USR Ștefan Lorincz a făcut, tot luni, un apel la social-democrați să accepte rotativa guvernamentală, iar prima variantă de premier învestit să fie Siegfried Mureșan. „Așa, practic, își spală din păcatele pe care le au”, a declarat acesta la Parlament. 

Citește și: PSD spune că „sub nicio formă” nu îl va vota pe Siegfried Mureșan premier, după atacul la adresa lui Grindeanu

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Tradiții și obiceiuri de Sfinții Apostoli Petru și Pavel 2026. Foto Getty Images
2
Sfinții Apostoli Petru și Pavel 2026: Ce nu este bine să faci pe 29 iunie, potrivit...
bombardier B-52 în timpul realimentării cu combustibil în aer
3
Ziua în care patru bombe nucleare au căzut pe teritoriul Spaniei. O tragedie aviatică ale...
termometru si furtuni
4
Când scapă România de canicula extremă: ANM anunță primele ploi după valul de foc
2025-09-16T165542Z_439040959_RC24TGABXFIX_RTRMADP_3_BELARUS-RUSSIA-DRILLS-PUTIN
5
Un demnitar rus acuză o țară europeană că „se transformă într-o a doua Ucraină”...
Diana Munteanu s-a întors în țară și a dat "nas în nas" cu Dan Alexa. Au apărut imaginile
Digi Sport
Diana Munteanu s-a întors în țară și a dat "nas în nas" cu Dan Alexa. Au apărut imaginile
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Nicusor Dan
Crește presiunea pe scena politică: parlamentarii intră în vacanță în 2 zile. Partidele au purtat noi negocieri, astăzi (surse)
USR
USR spune cum poate PSD să „își spele păcatele”: „Așa demonstrează dacă au bună-credință”
Siegfried Mureșan
Siegfried Mureşan, atac la Sorin Grindeanu: „Va fi întotdeauna premierul OUG 13, incapabil să câștige încrederea pentru România”
N14 PEIU ANTICIPATE SI TRADATORI-SINC_00967
Petrișor Peiu: „Suntem mai aproape ca nicicând de alegeri anticipate”. AUR refuză orice susținere pentru un guvern Grindeanu
edlpromo in fata ta toma_00334
Constantin Toma critică PSD: „Au răsturnat Guvernul şi nu au pus nimic în loc. Nu sunt în stare să creeze stabilitate”
Recomandările redacţiei
stalpi electicitate
Risc energetic în România din cauza temperaturilor de foc...
Proba la matematică și istorie de la Bacalaureat 2026, amânată din cauza caniculei. Foto Getty Images
Proba la matematică și istorie de la Bacalaureat 2026, amânată din...
romatsa
CSAT discută efectele unei sentințe cu implicații asupra traficului...
erdogan
Summitul NATO, umbrit de represiunea lui Erdogan: sute de arestări în...
Ultimele știri
Putin a declarat pentru a doua oară într-o săptămână că vrea să reia negocierile pentru a înceta războiul din Ucraina
Transelectrica pregătește rețeaua la capacitate maximă, pe fondul caniculei. Consumul de energie ar putea ajunge la 8.000 MW
Câte minute rezistă rușii pe linia frontului: „Situația este de așa natură încât în toamnă va fi fie pace, fie mobilizare”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Thylane Blondeau, „cea mai frumoasă fată din lume”, s-a căsătorit cu Ben Attal la trei luni de la logodnă...
Cancan
TRAGEDIA prin care a trecut Anca Serea. Motivul pentru care primul ei soț a murit la doar 36 de ani
Fanatik.ro
Cum a fost umilită viitoarea adversară a României din Liga Națiunilor la Cupa Mondială 2026. Ce a putut să...
editiadedimineata.ro
Tot mai multe state impun restricții de vârstă pe social media pentru copii. Big Tech răspunde cu lobby masiv
Fanatik.ro
Primarul acuzat că și-a forțat fotbaliștii să facă blat se apără: „Să nu ne uităm la vorbele unui jucător...
Adevărul
Tunelul Maramureș, de 2,4 kilometri, săpat în timp record. Cum au fost construite cele mai lungi tuneluri...
Playtech
Funcția ascunsă a aerului condiționat care scade factura la curent cu 30%. Mulţi români folosesc greşit...
Digi FM
Subiecte BAC Română 2026. Ce a picat la examen la profil Real și Uman. Eseul de la Subiectul III i-a surprins...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Susținut din tribune de părinți și iubită, David Popovici i-a dedicat victoria unei alte persoane: "Vreau să...
Pro FM
Oana Radu, criticată ferm pentru ținuta purtată la un botez: „Asta nu e rochie de biserică, trebuia să fii...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Liz Hurley, apariție care a atras toate privirile, la câteva zile de când a împlinit 61 de ani. Fanii: „Ar fi...
Adevarul
De ce Crimeea ar putea decide soarta războiului și de ce controlul lui Putin asupra peninsulei se erodează
Newsweek
Casa de Pensii, învinsă în instanță! Un pensionar militar a primit înapoi banii reținuți ca impozit progresiv
Digi FM
Daciana Sârbu și Victor Ponta au divorțat cu un an înainte să se afle public: „N-am vrut să ajung în situația...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un nou studiu schimbă perspectiva asupra vaccinului anti-COVID. Rezultatele au atras atenția medicilor
Digi Animal World
Le este dor pisicilor de stăpâni când rămân singure? Ce spun specialiștii despre comportamentul lor
Film Now
Sharon Stone, mărturisire sfâșietoare despre ultimele clipe ale mamei sale: "Am înțeles că trebuie să o las...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...