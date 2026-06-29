Dominic Fritz: „AUR nu s-a luptat niciodată cu PSD. Este asigurarea de viață a social-democraților”

Liderul USR susține că AUR are misiunea de a salva PSD și de a-l face pe Sorin Grindeanu premier. Dominic Fritz este de părere că partidul lui George Simion „este creația sistemului”.

„AUR nu a fost niciodată un partid anti-sistem. Este un partid la ordin. Acesta e momentul adevărului. AUR este creația sistemului, fabricat să capteze și să controleze furia oamenilor împotriva PSD-ului. Furia reală, îndreptățită, împotriva partidului care a domnit peste România și a furat-o sistematic de speranțe și prosperitate după Revoluție.

Cine a votat în Parlament împotriva eliminării pensiilor speciale? AUR! Cine a vrut să o dea jos pe Diana Buzoianu care strica afacerile PSD? Tot AUR! Cine a semnat moțiunea împotriva reformelor alături de PSD? Exact”, a scris Dominic Fritz, luni, pe Facebook.

Liderul USR susțin că, acum, AUR a primit misiunea de a salva PSD votându-l pe Sorin Grindeanu premier. „Sorin Grindeanu care a dat OUG 13 și a scos în stradă sute de mii de oameni, inclusiv votanți AUR. AUR nu s-a luptat niciodată cu PSD. AUR este doar asigurarea de viață a PSD”, a mai scris acesta.

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Deputatul USR Ștefan Lorincz a făcut, tot luni, un apel la social-democrați să accepte rotativa guvernamentală, iar prima variantă de premier învestit să fie Siegfried Mureșan. „Așa, practic, își spală din păcatele pe care le au”, a declarat acesta la Parlament.

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Editor : A.G.