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Dominic Fritz, către timișoreni: „Ţinta PSD-AUR cu legea ANI e să vă omoare speranţa. Refuz să ne lăsăm descurajaţi”

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Dominic Fritz Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat sâmbătă, după ce legea ANI a fost publicată în Monitorul Oficial, că ţinta PSD-AUR cu această lege este „să omoare speranţa” şi anunţă că va transforma aceste 30 de zile dintr-un „abuz” într-un „festival al faptelor prin care am schimbat Timişoara”.

Legea anti-Timişoara a fost publicată în Monitorul Oficial. Ţinta PSD+AUR cu această lege: să vă omoare speranţa. Eu am o altă agendă: Timişoara şi România”, este mesajul postat de preşedintele USR pe Facebook.

Dominic Fritz continuă: Împreună cu voi, refuz să ne lăsăm umiliţi. Împreună cu voi, refuz să ne lăsăm descurajaţi”.

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El anunţă că vor transforma aceste 30 de zile dintr-un abuz într-un festival al faptelor prin care a schimbat Timişoara.

Pentru că asta îi sperie cel mai tare: că România se poate schimba prin muncă, seriozitate şi fără furăciuni. Şi din ziua 31 - în care eu tot timişorean voi fi - continuăm. Eu voi fi tot aici. Cu voi. Înainte, împreună”, mai spune el.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, vineri după-amiază, că a promulgat Legea integrităţii, votată miercuri în plenul Senatului, în urma deciziei Curţii Constituţionale, păstrând forma adoptată anterior de Camera Deputaţilor, legea fiind şi jalon în PNRR.

Şeful statului a subliniat că, într-un alt context, în care nu ar fi existat riscul pierderii banilor din PNRR din cauza neadoptării acestei legi şi ar fi existat timpul necesar pentru dezbatere, ar fi retrimis proiectul în Parlament pentru reexaminare.

În acest context, el cere Parlamentului ca, în sesiunea de toamnă, să reia şi să aprofundeze discuţiile asupra acestei legi”.

Citește și: Legea ANI a fost publicată în Monitorul Oficial, după ce a fost promulgată de Nicușor Dan. Nemulțumirile președintelui

Editor : C.A.

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