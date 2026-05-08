Dominic Fritz: Colaborarea cu PSD la nivel local este cum a fost în toţi aceşti ani. Ca primar, nu-mi permit să fiu bosumflat în colţ

Primarul municipiului Timişoara Dominic Fritz, preşedinte al USR, a declarat că, la nivel local, în judeţul Timiş, colaborarea partidului său cu PSD va rămâne una „instituţională normală”. „Eu ca primar nu-mi permit să fiu bosumflat în colţ şi să nu vorbesc cu Consiliul Judeţean”, a declarat Fritz. Consiliul Judeţean Timiş este condus de Alfred Simonis (PSD).

Întrebat, vineri, într-o conferinţă de presă, cum va colabora cu PSD, şeful USR a precizat că totul va continua în aceiaşi termeni de până acum.

„În primul rând, colaborarea cu PSD la nivel local este cum a fost în toţi aceşti ani. Suntem două partide cu viziuni profund diferite, dar e normal să avem o colaborare instituţională normală. Cât timp la CJT există o majoritate condusă de PSD, eu ca primar nu-mi permit să fiu bosumflat în colţ şi să nu vorbesc cu CJT. Avem diferenţe şi local, dar cel puţin la nivel instituţional încercăm să ţinem lucrurile la un nivel de colaborare democratică, care e şi normală şi trebuie să fie normală“, a declarat Dominic Fritz, citat de News.ro.

Primăria Timişoara şi Consiliul Judeţean Timiş au în lucru mai multe proiecte în care sunt în parteneriat sau în cadrul cărora există înţelegeri de ordin tehnic, ori financiar, între care construirea unui stadion sau finalizarea Sălii Polivalente a Universităţii Politehnic, ori revitalizarea Bastionului Theresia.

Miercuri, consilierii judeţeni ai USR au votat alături de toţi ceilalţi bugetul pe 2026 al judeţului Timiş.

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a respins categoric ideea refacerii unei coaliţii cu PSD, după ce social-democraţii au răsturnat Guvernul prin moţiune de cenzură, el catalogând drept „naivă” speranţa celor din PSD privind refacerea coaliţiei pro-europene.

„Ideea PSD-ului că «haideţi că am glumit cu moţiunea asta, haideţi înapoi, acum vrem să guvernăm, să fie pace şi prietenie şi să fie, atenţie, stabilitate», asta nu mai merge”, a afirmat Fritz.

