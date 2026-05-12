Dominic Fritz a comparat modul în care PSD face politică cu reacțiile unui copil mic care își aruncă farfuria cu mâncare atunci când este nemulțumit. Liderul USR a spus că social-democrații au fost avertizați în repetate rânduri că „nu va fi posibil să refacem lucrurile după ce le stricați”.

„Trebuie dat un răspuns din partea PSD, pentru că ei au făcut asta. Noi am tot spus, noi am tot avertizat: să știți că nu va fi posibil să refacem lucrurile după ce le stricați”, a declarat Dominic Fritz la TVR Info.

Liderul USR a făcut apoi o comparație cu comportamentul fiicei sale în perioada în care avea aproximativ doi ani.

„Fiica mea are 4 ani și a avut, nu știu, pe la 2 ani, 2 ani și jumătate, o fază din asta în viața fiecărui copil. Uneori, când nu i-a plăcut mâncarea, a aruncat cu farfuria, a aruncat totul jos”, a spus Fritz.

El a explicat că i-a transmis copilului că un astfel de comportament are consecințe, iar apoi a făcut paralela cu PSD.

„Și i-am spus: «Dacă mai arunci o dată farfuria cu mâncare, nu îți mai pun altă farfurie și nu îți mai dau încă o dată». Așa mi se pare și cu PSD. Am spus: «Dacă faci asta, dacă răstorni masa, n-o să mai poți». Iar acum ei au răsturnat totul și spun: «Gata, vrem să mâncăm». Nu merge așa”, a afirmat președintele USR.

