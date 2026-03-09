Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat la emisiunea „Jurnalul de Seară” de la Digi24 că solicitarea PSD de a trimite Corpul de Control la Ministerul Afacerilor Externe, în scandalul privind modul în care ministra Oana Țoiu a gestionat repatrierea românilor din zonele afectate de războiul din Orientul Mijlociu, este „o mișcare destul de cinică”.

Fritz a susținut că deschiderea unei anchete în acest moment ar putea afecta eforturile de repatriere, în condițiile în care încă există români aflați în regiune.

„Mie mi se pare o mișcare destul de cinică din două motive. Unu la mână, strict pe formă și pe moment. În momentul în care tu încă ai pompierul care ține și dă cu apă în foc ca să stingă focul, tu să-l chemi pe pompier în birou ca să faci nu știu ce anchetă îi pune pe toți la risc și avem încă peste 100 de români vulnerabili, care în acest moment încă sunt în regiune, care trebuie aduși înapoi. Tocmai de aceea mi se pare absolut cinic să facem acum o anchetă”, a spus liderul USR.

Dominic Fritz a comentat și controversa legată de intervenția pentru repatrierea fiicei fostului premier Victor Ponta, spunând că ministrul de Externe nu a cerut favorizarea nimănui și a insistat asupra tratamentului egal pentru toți cetățenii.

„Fiecare român cunoaște situația în care nu mai prinzi un loc pentru copilul tău la grădiniță pentru că s-a băgat nu știu ce special în față, pentru că a dat un telefon. Fiecare român cunoaște situația în care nu este tratat la spital sau nu primește un medicament anume pentru că s-a băgat vreun special în față. Cunoaștem această mentalitate a specialilor”, a afirmat Fritz.

Potrivit acestuia, în cazul semnalat, ministra Oana Țoiu nu ar fi cerut acordarea unui privilegiu:„Faptul că acum a fost o situație în care cineva a sunat, l-a sunat pe consul și i-a spus «îmi bagi și mie fiica», iar doamna ministru nu a zis da, nu a zis nu. Tot ce a spus este: asigurați-vă, i-a spus domnului consul, asigurați-vă că toți sunt tratați egal, că există reguli care sunt aplicate egal pentru toată lumea și că nu aruncați pe altcineva afară doar ca să puneți pe copilul unui privilegiat în față.”

Liderul USR a susținut că această poziție este una corectă: „Mi se pare nu doar o atitudine necesară, este o atitudine morală și este atitudine la care se așteaptă românii. Să terminăm cu această republică a privilegiaților. Iar faptul că acuma se întoarce acest narativ împotriva Oanei Țoiu doar pentru că și-a permis să insiste că nu există special, asta încă o dată, arată multe, arată mult despre cât de mult deranjează USR. ”

„Am adus peste 1.500 de români în țară”

Fritz a mai declarat că autoritățile au reușit repatrierea a peste 1.500 de cetățeni români din zonele afectate de conflict și că operațiunea este încă în desfășurare.

„Noi am fost primii care au activat acel mecanism de protecție civilă europeană. Am adus peste 1500 de români în țară, mai sunt câțiva, toți cei care acuma sunt pe listă, cred că până la sfârșitul săptămânii vor fi aduși înapoi și bineînțeles că apoi putem să tragem o linie, putem să ne întrebăm, în criza cea mai mare pe care Ministerul Afacerilor Externe a gestionat-o după COVID, dacă sunt lucruri care trebuiau să fie mai bine pregătite, dacă au fost decizii la nivel local care puteau altfel fi luate”, a spus el.

Președintele USR a subliniat că o evaluare a modului în care a fost gestionată repatrierea trebuie făcută, însă doar după încheierea operațiunii.

„După orice criză trebuie să facem o evaluare, trebuie să vedem, poate în primele ore nu au mobilizat suficient de multe resurse. Toate aceste lucruri putem să le facem, trebuie să le facem. Dar atunci când ultimul român care vrea să se întoarcă este înapoi, sigur, în această țară”, a declarat el.

