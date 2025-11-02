Live TV

Exclusiv Dominic Fritz critică poziția PSD față de Oana Gheorghiu: Un partid care se pierde în mize extrem de mici, dar face jocuri periculoase

Data actualizării: Data publicării:
dominic fritz
Dominic Fritz. Captură foto Digi24

Dominic Fritz a declarat, la Digi24, că PSD „se pierde în mize extrem de mici”, însă în același timp „face jocuri extrem de periculoase”, referindu-se la solicitarea lui Sorin Grindeanu și a PSD ca Oana Gheorghiu să nu fie numită vicepremier. Liderul USR vine la emisiunea „În fața ta”, care va fi difuzată integral, duminică de la ora 14.00.

„Mai poate, dar funcționează greu și pare momentan că PSD este în această coaliție doar pentru că lor li se pare și mai greu cu AUR sau, vom vedea, poate nu”, a spus Dominic Fritz, întrebat dacă mai poate funcționa coaliția de guvernare, în contextul în care Sorin Grindeanu i-a cerut lui Ilie Bolojan și Nicușor Dan să nu o numească pe Oana Gheorghiu în Guvern, la emisiunea „În fața ta” difuzată de Digi24.

Citește și: Sorin Grindeanu, după ce Oana Gheorghiu a depus jurământul: „Nu mi-am schimbat părerea”. Cine crede că sunt „antiamericanii” din Guvern

„Dar, într-adevăr, această poziționare față de Oana Gheorghiu, unde cred că nimeni nu poate spune că doamna n-ar fi făcut ceva de valoare pentru România cu mult curaj și viziune, această poziționare, din punctul meu de vedere, arată că uneori acest partid se pierde în mize extrem de mici, dar, în același timp, face jocuri extrem de periculoase”, a completat președintele USR.

Citește și: Oana Gheorghiu, explicații după acuzațiile lui Sorin Grindeanu: „Nu sunt absolut deloc antiamericană”

Oana Gheorghiu: „Mandatul meu este unul de reformă, debirocratizare și digitalizare”. Care sunt prioritățile vicepremierului

Editor : Ana Petrescu

