Președintele USR, Dominic Fritz, critică prezentarea raportului AUR privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024 și acuză lipsa unor explicații clare din partea autorităților. Într-o postare pe Facebook, acesta susține că tăcerea de la Cotroceni favorizează răspândirea teoriilor conspiraționiste și cere clarificări despre deciziile care au dus la renumărarea voturilor și, ulterior, la anularea scrutinului.

Dominic Fritz a catalogat prezentarea raportului AUR drept o nouă acțiune de marketing a partidului, dar a subliniat că întrebările legate de anularea alegerilor rămân fără răspuns la aproape doi ani de la acel moment.

„Adevărul e că la 2 ani de la acel moment - în care candidata USR, Elena Lasconi, era în turul 2 - nu știm ce s-a întâmplat. Nu e o rană deschisă doar pentru unii. S-au anulat atunci voturile nu pentru un singur candidat, ci ale tuturor românilor”, a scris liderul USR pe Facebook.

Dominic Fritz acuză două intervenții în procesul electoral

Președintele USR a readus în discuție și decizia de renumărare a tuturor voturilor, luată înainte de anularea alegerilor prezidențiale. În opinia sa, această măsură ar fi urmărit să oprească ascensiunea electorală a USR înaintea alegerilor parlamentare.

Fritz a amintit și de dezbaterea din ultima săptămână de campanie, când, potrivit acestuia, a fost promovată ipoteza că Marcel Ciolacu ar fi putut să o depășească pe Elena Lasconi în urma renumărării voturilor.

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„Nici să nu uităm că decizia de anulare a venit după cea de renumărare a tuturor voturilor, menită să oprească valul USR înainte de alegerile parlamentare. Ultima săptămână de campanie a fost dusă cu narativul «cine știe, poate totuși a intrat Ciolacu în locul Elenei Lasconi»”, a afirmat Dominic Fritz.

Liderul USR consideră că autoritățile nu au oferit până acum explicații suficiente nici pentru renumărarea voturilor, nici pentru anularea scrutinului. El a criticat în special lipsa unei poziții publice clare din partea Administrației Prezidențiale.

Dominic Fritz: Tăcerea președintelui favorizează teoriile conspiraționiste

Dominic Fritz a susținut că absența unor clarificări oficiale creează un context în care teoriile conspiraționiste pot câștiga teren. În acest context, el l-a criticat pe George Simion, afirmând că liderul AUR profită de lipsa răspunsurilor din partea autorităților.

„În loc de explicații despre aceste două ingerințe brutale în procesul democratic, avem o tăcere inexplicabilă și tot mai apăsătoare care vine de la Cotroceni. Tăcerea lentă a Președintelui este pământul fertil pe care grădinarul-șef George Simion crește teoriile conspiraționiste”, a scris președintele USR.

Acesta a cerut ca autoritățile să explice cine a luat deciziile privind procesul electoral, când au fost adoptate și pe baza căror informații.

„Românii așteaptă explicații clare și asumate despre ce s-a întâmplat atunci, despre cine a decis ce, când, pe baza a ce”, a transmis Fritz.

Liderul USR cere clarificări și privind activitatea instituțiilor statului

În postarea sa, Dominic Fritz a ridicat și problema responsabilității instituțiilor care ar fi trebuit să prevină situația care a dus la anularea alegerilor. El a cerut să se stabilească dacă anumite instituții nu și-au îndeplinit atribuțiile și ce consecințe au existat pentru eventualele deficiențe.

Liderul USR a făcut referire și la conducerea serviciilor de informații, criticând menținerea unei conduceri interimare la Serviciul Român de Informații.

„Și da, vrem să și știm ce instituții nu și-au făcut treaba de a fost nevoie de o frână de urgență atât de brutală, și ce consecințe există pentru cei care au adormit la volan. (În loc de consecințe, avem un etern interimat militar la SRI)”, a scris acesta.

În final, Dominic Fritz a afirmat că restabilirea încrederii în democrație presupune asumarea deciziilor și prezentarea unor explicații complete, chiar dacă acestea ar putea fi incomode pentru cei implicați.

„Nu putem să construim o democrație reală fără răspunsuri reale, chiar dacă doare, și chiar dacă între timp au mai existat și alte urgențe. România onestă are nevoie de onestitate, acum”, a încheiat președintele USR.

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Editor : C.A.