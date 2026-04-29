Dominic Fritz critică textul moțiunii de cenzură anti-Bolojan: Limba pe care AUR a copiat-o din manualele care circulă la Moscova

Dominic Fritz, liderul USR, susține că PSD „cu greu mai poate fi considerat un partid pro-european” dacă votează moțiunea depusă alături de AUR împotriva Guvernului Bolojan. Edilul din Timișoara critică inclusiv expresiile folosite în textul moțiunii de cenzură, despre care arată că sunt copiate de AUR din „manualele care circulă la Moscova”.

Textul moțiunii de cenzură depuse de PSD-AUR poate fi citit integral aici. Acest text a fost citit miercuri în plenul Parlamentului.

„Citiți moțiunea PSD-AUR. „România tratată ca o colonie”, „birocrație transnațională”, „model străin impus”, „active strategice vândute” etc. Este limba pe care AUR a copiat-o din manualele care circulă la Moscova și pe care PSD și-o însușește”, a scris Dominic Fritz, pe Facebook.

Liderul USR insinuează, practic, că PSD s-a transformat „din partener într-o coaliție proeuropeană” într-un partid care „alege un drum nou, spre Est”.

„Dacă votează această moțiune, PSD cu greu mai poate fi considerat un partid pro-european”, a adăugat Fritz.

Acesta mai subliniază că, în textul moțiunii, sunt cuprinse atacuri asupar programului SAFE și atacuri la adresa reformelor miniștrilor din partidul pe care îl conduce.

„Ce este „sufletul poporului” pentru ei? Este înțelepciunea rusească? Este deficitul de 9,3% pe care l-au lăsat la finalul guvernului Ciolacu-Ciucă - cel mai mare din Uniunea Europeană? Sunt pensiile speciale pe care le apără cu disperare? Cutiile de pantofi pline cu șpagă? Verișorii cu care au umplut statul?”, a punctat edilul din Timișoara.

Acesta subliniază că România „noastră” este România europeană și că „nu ne permitem un deceniu izolat și sărăcit de rețele corupte”.

„România noastră este alta. Este a profesorului care muncește pe brânci ca să formeze noi și noi generații, a antreprenorului care construiește, a șoferului de TIR care circulă neobosit pe drumurile europene pentru a-și hrăni familia, a studentului care speră la o țară care să-i permită să-și formeze un viitor aici, acasă, alături de Europa (...) Nu abandonați. Puneți presiune pe fiecare deputat și senator PSD și AUR”, a mai menționat Fritz.

