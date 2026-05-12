Dominic Fritz, despre afirmaţia lui Kelemen Hunor privind refacerea Coaliţiei: Îl admir pentru capacitatea lui de optimism

Liderul USR Dominic Fritz a afirmat, marţi seară, că admiră optimismul şefului UDMR, Kelemen Hunor, privind o posibilă refacere a coaliţiei, el precizând că nu mai există vreo şansă ca PNL şi USR să continue guvernarea cu PSD.

Dominic Fritz a comentat, marţi seară, la Antena 3, afirmaţia lui Kelemen Hunor că ar exista o mică speranţă în privinţa refacerii coaliţiei PSD-PNL-USR-UDMR: „Îl admir pentru capacitatea lui de optimism”, conform News.ro.

„Sunt şi eu un optimist de felul meu, dar, totuşi, trebuie să ne uităm de ce USR şi PNL au spus că nu o să mai guverneze cu PSD”, a adăugat Dominic Fritz.

Întrebat dacă mai există vreo şansă privind un guvern PNL-USR cu PSD, Fritz a explicat că „nu mai există nicio şansă”.

Totodată, şeful USR a explicat că, la cum arată situaţia politică, este posibil ca interimatul Guvernului Bolojan să dureze mai mult de 45 de zile.

„Eu cred că este foarte posibil şi, încă o dată, toţi cei care se supără că avem un guvern interimar care ar putea să aibă un interimat lung, ar fi trebuit să se gândească înainte să voteze o moţiune de cenzură împreună cu AUR”, a explicat Dominic Fritz.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni, după ce a avut o discuţie cu liderul PSD Sorin Grindeanu, la Parlament, că el doreşte refacerea coaliţiei, fiindcă în acest moment este singura variantă prin care, cel mai puţin pentru o perioadă scurtă, poţi să faci ceva şi a menţionat că nu a vorbit de premier sau guvern tehnocrat.

„Eu doresc refacerea coaliţiei, fiindcă, în acest moment, este singura variantă prin care, cel mai puţin pentru o perioadă scurtă de timp, poţi să faci ceva. Fiindcă eu, în acest moment, nu cred că vom găsi o formulă, sau e greu de găsit o formulă cu care poţi să mergi până în 2028. Am spus, dacă nu reuşim, atunci trebuie să mergem etapă din etapă”, a arătat preşedintele UDMR.

