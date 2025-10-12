Live TV

Exclusiv Dominic Fritz, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: „Amânarea lor este un abuz în serviciu. Unii vor să conducă fără mandat"

dominic fritz sustine un discurs
Dominic Fritz. Foto: Inquam Photos / Codrin Unici

Președintele USR, Dominic Fritz, a reacționat, duminică, în direct la Digi24, la tensiunile din jurul alegerilor pentru Primăria Municipiului București, după ce prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a afirmat că PSD ar dori amânarea scrutinului și ar amenința cu ruperea coaliției. Fritz a cerut ca alegerile să fie organizate cât mai repede, în această toamnă, acuzând că orice întârziere ar fi „antidemocratică și ilegală”.

„În București am avut alegeri la fel ca peste tot în țară, în iunie 2024. La aceste alegeri pentru primar, nici candidatul PSD, nici candidatul PNL nu a câștigat. Atunci a câștigat, după cum știm, Nicușor Dan, susținut de USR”, a declarat Dominic Fritz.

Liderul USR consideră că actuala situație, în care unii actori politici vor să conducă Bucureștiul fără un nou mandat, este „extrem de îngrijorătoare”.

„Faptul că acum sunt unii care își doresc să guverneze Capitala fără mandat, dimpotrivă, după un astfel de eșec electoral, este ceva extrem de îngrijorător”, a afirmat el.

Fritz a insistat că alegerile trebuie organizate cât mai repede, în această toamnă, subliniind că orice amânare ar fi un act abuziv.

„Insistăm să avem alegeri cât de repede posibil. Asta înseamnă încă în această toamnă, adică la sfârșitul lui noiembrie. Orice fel de discuție sau condiționare este antidemocratică și, să o spunem pe șleau, ilegală. Este un abuz în serviciu să nu vrei să organizezi alegeri, deși este obligația ta legală”, a conchis președintele USR.

