Dominic Fritz, despre alianța PSD-AUR împotriva lui Bolojan: „Cele două partide sunt același aluat. Mulțumim pentru claritate”

Dominic Fritz, președintele Uniunii Salvați România (USR), a subliniat că partidul pe care îl conduce nu va mai intra într-o coaliție cu PSD, în cazul în care partidul condus de Sorin Grindeanu va depune cu AUR o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Reacția lui Dominic Fritz vine după ce PSD și AUR au anunțat că vor depune împreună o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Detalii și principalele reacții, aici.

„Premierul și miniștrii sunt la muncă. PSD și AUR au confirmat azi dimineață ceea ce mulți dintre noi știam. Cele două partide sunt din același aluat. Iar moțiunea depusă e, așa cum au spus ei, „primul pas pe drumul lor comun”, a scris Dominic Fritz, pe Facebook.

Potrivit președintelui USR, o moțiune de cenzură ar presupune „luni de instabilitate politică”, ce vor duce la creșterea prețurilor și ratelor și la scăderea numărului de locuri de muncă disponibile.

„Mulțumim pentru claritate, măcar atât. Se limpezesc apele. „Suveranismul” este doar o altă față a pesedismului (...) România nu-și permite haosul pe care îl pregătesc PSD și AUR. Nu au nicio remușcare pentru ceea ce le fac românilor, pentru răul pe care-l fac României”, a adăugat șeful USR.

Liderul USR a mai subliniat, însă, că alianța AUR-PSD împotriva lui Ilie Bolojan nu îi „intimidează” și că partidul pe care îl conduce nu va mai negocia formarea unei noi coaliții cu PSD dacă va vota, alături de AUR, moțiunea de cenzură.

„De luni de zile, drumul spre reformă a fost sabotat de PSD. Acum și-au dat arama pe față (...) Drumul proeuropean al României nu poate fi doar un slogan convenabil, de aruncat la gunoi atunci când o alianță cu extremiștii promite mai mult acces la resursele statului”, a mai punctat Fritz.

Editor : M.G.