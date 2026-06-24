Dominic Fritz, despre atmosfera de la Cotroceni: Nu a dansat nimeni pe masă. Situația e serioasă

Liderul USR Dominic Fritz afirmă că întâlnirea cu Nicuşor Dan de la Cotroceni a fost una scurtă şi s-a desfăşurat într-o atmosferă „destul de sobră”, el adăugând că „nu a dansat nimeni pe masă”, pentru că situaţia este „serioasă”.

Întrebat la Euronews care a fost atmosfera de la Cotroceni, la discuţiile dintre delegaţia USR şi şeful statului, Dominic Fritz a răspuns: „A fost o întâlnire destul de scurtă. A fost mai scurt decât celelalte consultări. A durat 15 sau 20 de minute”, transmite News.ro.

Şeful USR a precizat că a fost o discuţie desfăşurată într-o atmosferă „destul de sobră”.

„Nu a dansat nimeni pe masă, pentru că suntem cu toţii conştienţi că situaţia este serioasă”, a explicat Dominic Fritz.

El a recunoscut că există diferenţe de perspectivă privind soluţiile pentru această criză.

„În acelaşi timp, e normal că preşedintele are un alt rol, decât avem noi ca partid politic. Constituţional, comunicaţional, politic, avem roluri diferite. Şi da, cred că şi pentru preşedinte, la fel ca şi pentru toată ţara, situaţia este una serioasă. Toţi sperăm că vom avea o soluţie în curând. Noi, încă o dată, USR, vrem să facem parte dintr-o soluţie, dar trebuie să fie o soluţie care poată să livreze ce este corect pentru România”, a adăugat Dominic Fritz.

Preşedintele Nicuor Dan a avut, marţi, consultări cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui premier.

Editor : A.C.