Live TV

Dominic Fritz, despre intenția PSD de a vota moțiunea împotriva Dianei Buzoianu: „Nu mai am aşteptări să se ţină de cuvânt”

Data publicării:
Dominic Fritz Foto: Inquam Photos / Codrin Unici

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat, vineri, că nu mai are aşteptări ca PSD să-şi respecte angajamentele asumate faţă de partenerii de coaliţie, cu atât mai puţin faţă de USR. „Ce mi-e greu însă să înţeleg e cum pot să-şi inducă în eroare propriii alegători în halul ăsta”, a transmis Fritz, referindu-se la intenţia PSD de a vota, pentru a doua oară, o moţiune împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu.

„Ieri, nici nu a apucat să termine Sorin Grindeanu să ne transmită din Bruxelles că PSD «exclude orice variantă de colaborare» cu AUR, că în România, colegii lui PSD din Parlament anunţau că vor vota moţiunea iniţiată de extremişti. A doua oară. Încălcând din nou protocolul de coaliţie”, a scris, vineri, pe Facebook, Dominic Fritz.

Acesta a reiterat ideea că parlamentarii „sunt deranjaţi la maximum de curajul ministrei USR Diana Buzoianu”.

„Nu mai am aşteptări să se ţină de cuvânt partenerii de la PSD, nu faţă de USR oricum. Ce mi-e greu însă să înţeleg e cum pot să-şi inducă în eroare propriii alegători în halul ăsta. Când în mod constant zici una şi faci alta, chiar nu începe să zgârie un pic la ureche?”, a mai declarat liderul USR.

Grupul PACE – Întâi România a anunţat, miercuri, depunerea unei moţiuni simple împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, pe care o acuză că „a devenit o fortăreaţă a blocajului”, blocând prin avize de mediu numeroase proiecte, notează News.ro.

De asemenea, parlamentarii reamintesc de „eşecul criminal de management în criza apei din Prahova şi Dâmboviţa” şi se referă la „dezastrul gropilor de gunoi şi ruşinea Europei”.

Liderul USR, Dominic Fritz a transmis de atunci că Diana Buzoianu „deranjează pentru că face curăţenie”.

Moţiunea ar urma să fie dezbătută şi votată luni, în plenul Senatului.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
oameni in ploaie mergând pe strada
1
Meteorologii au emis o informare de ploi, vânt puternic și ninsori. Care sunt zonele...
Iranian rial money bills pile on table. Iran banknotes of IRR currency close up. Concept of business, economy and banking in Iran
2
Iranul, care se confruntă cu o inflație-record, a lansat bancnota de 10 milioane de...
Petrolier
3
„Va începe o panică în toată regula”. Prețul barilului de petrol produs în Orientul...
robinet de apa
4
Alimentarea cu apă va fi sistată, timp de două zile, în opt localităţi din judeţul...
Executive Vice-President of the European Commission for People and Skills and Preparation and Commissioner for Education and Quality Employment and So
5
România redistribuie peste 2,8 miliarde de euro din fonduri UE: Unde merg banii și ce...
Gigi Becali a anunțat numele noului selecționer, imediat după Turcia - România 1-0
Digi Sport
Gigi Becali a anunțat numele noului selecționer, imediat după Turcia - România 1-0
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sorin grindeanu parlament
Grindeanu, despre negocierile din coaliție: „Trebuie să ajungi aproape să ameninţi ca să te impui”
Nicușor Dan.
Nicușor Dan exclude varianta ca PSD sau PNL să facă alianță cu AUR: Tensiunile între partide sunt „inevitabile și legitime”
657518371_1673324427482188_5487187820092360336_n
Roberta Metsola face apel la „stabilitate și unitate”, după ce Sorin Grindeanu i-a vorbit de planul PSD privind guvernarea
mihai fifor inquam octav ganea 20190805180847_OGN_2421-02
Mihai Fifor îl atacă din nou pe premierul Bolojan: „Miracolul de la Bihor” trebuie să plece
siegfried muresan sustine un discurs
Eurodeputat PNL, după ce Grindeanu s-a plâns la Bruxelles de problemele Coaliției: Liderii UE au văzut tentativa de colaborare PSD-AUR
Recomandările redacţiei
întâlnire între Donald Trump și mai mulți lideri europeni la Casa Albă
Între ciocan și nicovală. Amenințările lui Trump privind războiul din...
pompa carburanti
După ordonanța carburanților, Bolojan anunță că „foarte probabil”...
Oil prices rise as Iran and USA face conflict during a global oil crisis
Războiul lui Trump în Iran arată transformarea SUA dintr-un gardian...
photo-collage.png (100)
Accident grav între un microbuz școlar și un autocamion în Dâmbovița...
Ultimele știri
Barajul pentru CM 2026. Care sunt cele 4 finale pentru calificarea la Mondiale
Ucrainenii au reușit să arunce în aer cea mai mare fabrică de îngrășăminte fosfatice din Rusia
Restricţii severe pentru poluanţii „eterni” PFAS, în planul Uniunii Europene: aceste substanțe ridică mari riscuri pentru sănătate
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O bunică fit are o viață de adolescentă rebelă: “Ies și cu 5 persoane pe săptămână. Unul mi-a oferit 200 de...
Cancan
Vortex polar. Începând de mâine, ninge 8 zile la rând în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care...
Fanatik.ro
Gigi Becali, dialog savuros cu Șumudică după Turcia – România 1-0: „Nu pot să spun nimic de Ianis!” / „În...
editiadedimineata.ro
Elevii care duc România la mondialul de robotică: echipa CSH are nevoie de sprijin pentru a ajunge la Houston...
Fanatik.ro
“Îi dau 1 million de euro lui Rădoi să rămână la FCSB!”. Gigi Becali a dezvăluit culisele mega ofertei...
Adevărul
Halda de zgură de la Hunedoara, muntele de fier ascuns lângă marele combinat siderurgic
Playtech
Nou standard în construcții. Locuințele și clădirile comerciale noi din România, obligate să își producă...
Digi FM
„Simt că viața îmi scapă printre degete!” Drama unei tinere diagnosticată cu o boală gravă după nopți...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Turcii acuză scene "șocante" la Istanbul: Florin Tănase ar fi aruncat cu scaunul după un coleg!
Pro FM
Misha, ca o zeiță într-o rochie albă, asortată cu o haină din blană. „Ești superbă!”, au complimentat-o fanii
Film Now
Gestul neașteptat al lui Jack Nicholson față de Diane Keaton, după ce au jucat în „Something's Gotta Give”
Adevarul
Domeniile care caută cu disperare specialiști. Ce salarii le oferă
Newsweek
De ce nu se trimit ajutoarele la pensie în aprilie? Poșta cere 32 lei de plic livrat, dublu față de curier
Digi FM
Sfârșitul lunii martie aduce vreme extremă în România. Meteoroloii anunță ploi torențiale, viscol și vânt...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Descoperire misterioasă după 350 de ani. Scheletul lui D’Artagnan ar fi fost găsit sub altarul unei biserici...
Digi Animal World
Pescar atacat de un rechin alb uriaș: „Piciorul meu era în gura lui”. Cum a reușit să scape
Film Now
Adevărul despre fiica „secretă” a lui Chuck Norris. Cum a aflat de existența ei după 26 de ani: „Nu am avut...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”