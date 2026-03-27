Dominic Fritz, despre intenția PSD de a vota moțiunea împotriva Dianei Buzoianu: „Nu mai am aşteptări să se ţină de cuvânt”

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat, vineri, că nu mai are aşteptări ca PSD să-şi respecte angajamentele asumate faţă de partenerii de coaliţie, cu atât mai puţin faţă de USR. „Ce mi-e greu însă să înţeleg e cum pot să-şi inducă în eroare propriii alegători în halul ăsta”, a transmis Fritz, referindu-se la intenţia PSD de a vota, pentru a doua oară, o moţiune împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu.

„Ieri, nici nu a apucat să termine Sorin Grindeanu să ne transmită din Bruxelles că PSD «exclude orice variantă de colaborare» cu AUR, că în România, colegii lui PSD din Parlament anunţau că vor vota moţiunea iniţiată de extremişti. A doua oară. Încălcând din nou protocolul de coaliţie”, a scris, vineri, pe Facebook, Dominic Fritz.

Acesta a reiterat ideea că parlamentarii „sunt deranjaţi la maximum de curajul ministrei USR Diana Buzoianu”.

„Nu mai am aşteptări să se ţină de cuvânt partenerii de la PSD, nu faţă de USR oricum. Ce mi-e greu însă să înţeleg e cum pot să-şi inducă în eroare propriii alegători în halul ăsta. Când în mod constant zici una şi faci alta, chiar nu începe să zgârie un pic la ureche?”, a mai declarat liderul USR.

Grupul PACE – Întâi România a anunţat, miercuri, depunerea unei moţiuni simple împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, pe care o acuză că „a devenit o fortăreaţă a blocajului”, blocând prin avize de mediu numeroase proiecte, notează News.ro.

De asemenea, parlamentarii reamintesc de „eşecul criminal de management în criza apei din Prahova şi Dâmboviţa” şi se referă la „dezastrul gropilor de gunoi şi ruşinea Europei”.

Liderul USR, Dominic Fritz a transmis de atunci că Diana Buzoianu „deranjează pentru că face curăţenie”.

Moţiunea ar urma să fie dezbătută şi votată luni, în plenul Senatului.

