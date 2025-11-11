Live TV

Exclusiv Dominic Fritz, despre o posibilă schimbare de atitudine a PSD după Congres: „Va fi atrăgător să joace și rolul opoziției”

Întrebat dacă a simțit o schimbare de atitudine la PSD, după organizarea Congresului, președintele USR, Dominic Fritz, a declarat, în direct la Digi24, că pentru social-democrați va fi în continuare „foarte atrăgător” să joace și rolul opoziției, și rolul guvernării.

„Ce simt cu siguranță este că un oarecare stres, care este normal înainte de alegeri interne, s-a dus și acum energia, sper, va putea fi focusată pe a face reforme”, a afirmat Dominic Fritz.

Întrebat dacă anumite atacuri care au fost prezente până acum au dispărut sau dacă acest mod de operare al PSD va reveni, șeful USR a atras atenția că „pentru PSD în continuare va fi o foarte atragător să joace și rolul opoziției, și rolul în guvern”.

Până la urmă, acesta este și reproșul meu față de de partenerii de coaliție: că nu până acum nu par să fie foarte hotărâți și vor să aibă și avantajele guvernării, și avantajele opoziției.

Și mi-aș dori mai multă asumare, poate și mai mult curaj, chiar și mai mult curaj de a spune în trecut lucrurile nu au fost întotdeauna bine pentru România, dar până la urmă trebuie să-i accept așa cum sunt și să mă lup pentru ideile noastre, pentru români, indiferent cum se comportă partenerul de coaliție”, a conchis liderul USR.

VIDEO&FOTO REPORTAJ. Congresul PSD, cronica unui eveniment fără emoții pentru Grindeanu. Membrii de prin țară, puși în dificultate de „progresism”

