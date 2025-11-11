Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat marți, în Jurnalul de Seară de la Digi24, că vede o dorință a tuturor partidelor din coaliție de a rezolva problema pensiilor magistraților, iar întâlnirea de miercuri cu președintele Nicușor Dan este o formulă de mediere a conflictului dintre sistemul de justiție și Guvern. Liderul USR a mai spus că a renunțat la ideea unui referendum pe tema pensiilor magistraților pentru că, cel puțin deocamdată, pare că există o șansă de a trece această reformă. „A fost un vot cinci versus patru, adică tot ce trebuie este un singur vot în la CCR pentru a trece această reformă”, a explicat Fritz.

De ce este nevoie de medierea președintelui pentru reforma pensiilor magistraților

„Am așteptat și motivarea Curții Constituționale, era această discuție, dacă sunt lucruri mai degrabă de formă, dacă e doar vorba despre acest aviz al CSM-ului, dacă este doar o problemă de fond și până la urmă există, cred că o dorință din partea tuturor să rezolvăm această problemă pe bune. Adică să nu găsim acuma o formulă prin care putem să mergem înainte în 3-4 săptămâni, ca apoi iarăși să pice legea și reforma pensiilor speciale la Curtea Constituțională. Și asta este motivul, de ce l-am și rugat ca o coaliție sau am acceptat oferta președintelui de a media în acest conflict, cred că putem să spunem, între o parte din magistrați și sistemul de justiție și guvern, tocmai pentru că e în interesul tuturor să eliminăm aceste pensii speciale într-un mod durabil. Adică să nu fie ceva ce iarăși pică la CCR”, a declarat Dominic Fritz la Jurnalul de Seară, când a fost întrebat de ce nu se ajunge la un acord în coaliției privind această reformă.

Liderul USR spune că în coaliție există un consens privind necesitatea eliminării pensiilor speciale, iar partidele din Coaliție sunt pragmatice pentru că vor să livreze această reformă,

„Eu văd o dorință și pot să spun, a tuturor partidelor din coaliție, deși nu vorbesc pentru ei, dar a tuturor partidelor să eliminăm aceste pensii speciale. Nici măcar PSD nu apără. Să le eliminăm, bineînțeles, pe termen lung. Bine, în, cum să zic, în parametri discutați, nu peste noapte. Să fie operioadă de tranziție, o pensie mult mai mică, nu raportat la ultimul salariu. Momentan, asta este în format. În același timp, pentru că ați întrebat care este consensul, nimeni nu este absurd. Suntem pragmatici, în sensul în care chiar vrem să livrăm această reformă a pensiilor speciale. Și tocmai de aceea există această discuție mâine și cu domnul președinte”.

Viziunea USR privind pensiile din justiție

Potrivit liderului USR, o perioadă de tranziție de 10 ani în ce privește creșterea vârstei de pensionare și o pensie de 70% din ultimul salariu reprezintă o ofertă corectă, care asigură independența justiției, dar fritz a sublini9at că este deschis să asculte argumnetele celorlalți, pentru ca pachetul de refomră să treacă de CCR,

„Eu nu voi conduce ședința de mâine, deci depinde și de președinte, dar cu siguranță fiecare își va pune pe masă viziunea lui. Eu pot să spun, pentru USR, viziunea noastră este că acești 10 ani sunt suficienți pentru tranziție, la fel cum 70% sunt deja mult mai mulți decât pensiile contributive, care sunt undeva la 55% de obicei și de aceea este o ofertă corectă, o ofertă care asigură independența justiției. Dar în primul și în primul rând suntem interesați ca acest acest pachet de reformă să treacă de Curtea Constituținală și de aceea suntem, bineînțeles, deschiși să ascultăm argumente”, a spus președintele USR.

Cum răspunde Dominic Fritz celor care spun că tăierea pensiilor magistraților nu aduce mari economii la buget

Președintele USr consideră că că interesul tuturor, și al politicienilor, și al magistraților ar trebui să fie existența unui sistem de justiție care să fie legitim în ochii cetățenilor, lucru pe care în prezent nu-l avem.

„În primul rând, trebuie să îi întrebăm pe cei, nu știu, 85% dintre români care spun că situația așa cum este acum nu este o situație corectă. Și aici iarăși cred că interesul tuturor, și al politicienilor, și al magistraților, trebuie să fie să avem un sistem care are o percepție de legitimitate în ochii cetățenilor. E foarte importantă această legitimitate și momentan nu o avem. Și de aceea întrebarea este cum ajungem acolo într-un mod care și respectă drepturile magistraților, pe care le-au avut până acuma, și care și respectă independența justiției. Adică e clar, ca un magistrat, tu ai niște limitări în incompatibilități și așa mai departe. Și de aceea, probabil, ideea de a avea o pensie ușor mai mare este și legitimă”, a declarat Fritz.

Liderul USR a subliniat însă că „este evident pentru toată lumea că e absurd să te pensionezi la 50 de ani, în aproape orice domeniu. Poate dacă ești miner mai poți să înțelegi să te pensionezi la vârsta asta. Dar acum, astăzi, în care avem oameni de în vârstă, în plină energie, care încă contribuie la societate, fix la vârsta de nu știu 50 de ani, să te retragi din societate este un mare păcat. De aceea, pentru oamenii mai ales, care simt și ei în buzunarele lor că este o viață grea, momentan, pentru ei este o chestie de dreptate și cred că trebuie să facem dreptate. Cu respect pentru magistrați. Eu nu sunt unul dintre cei care îi înjură, pentru că cunosc mult prea mulți magistrați care sunt absolut vertical, care încearcă să facă dreptate în această țară. Și tocmai de aceea eu sunt mai degrabă încrezător că vom și găsi o soluție”.

De ce a renunțat USR la ideea unui referendum pe tema pensiilor magistraților

Fritz a explicat că ideea nui referendum era a unei măsuri de sigutanță, în cazul în care Coaliția nu poate livra această reformă. El a amintit că niua lege privind pensiile magistraților a picat la CCR cu cinci voturi la patru, iar practic tot ce trebuie acum este obținerea votului încă unui judecător constituțional.

„Propunerea referendumului a fost, am spus, dacă Curtea Constituțională ne spune că nu putem să eliminăm aceste pensii în niciun fel, pentru că n-ar fi constituțional. În acest caz, ne-am fi dus către cetățeni și am am fi spus dragi cetățeni, în România, haideți să schimbăm constituția printr-un referendum, în care facem acest lucru constituțional. Dar se pare că nu este nevoie. Cel puțin deocamdată. Cred că încă găsim o șansă să trecem această reformă și prin Curtea Constituțională. Până la urmă e important să vedem că a fost un vot cinci versus patru, adică tot ce trebuie este un singur vot în la CCR pentru a trece această reformă”, a conchis Dominic Fritz.

