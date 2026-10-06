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Exclusiv Dominic Fritz, despre scenariul anticipatelor dacă Guvernul Niculescu nu trece: „Să dăm înapoi puterea oamenilor să decidă ei”

Data publicării:
BUCURESTI - PRESEDINTE USR - CONFERINTA DE PRESA - 8 DEC 2025
Dominic Fritz, președintele USR. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
„Suntem într-un blocaj real”

Dominic Fritz, președintele USR, a declarat marți, la Digi24, că alegerile anticipate reprezintă a doua soluție luată în calcul în cazul în care nici Executivul propus de Luca Niculescu nu va reuși să obțină sprijinul Parlamentului. Liderul USR susține că anticipatele nu ar mai trebui privite drept „o curiozitate constituțională”, ci ca o modalitate prin care decizia este redată alegătorilor.

„A doua soluție sunt alegeri anticipate. Nu mai trebuie să tratăm alegerile anticipate ca o curiozitate constituțională, ci sunt o soluție reală, politică, ca să dăm înapoi puterea oamenilor să decidă ei, dacă cei care au creat criza nu reușesc”, a declarat Dominic Fritz.

Întrebat în cât timp ar putea avea loc alegerile după o eventuală dizolvare a Parlamentului, președintele USR a susținut că scrutinul ar putea fi organizat chiar și în șase săptămâni și a invocat exemplul Spaniei.

„Acum, în Spania, ați văzut că au convocat alegeri anticipate, cred că pentru sfârșitul lui noiembrie. De ce să nu se poată în șase săptămâni? Eu cred că se pot organiza, dar argumentele astea tehnice, tactice, nu sunt suficient de puternice pentru a spune cetățenilor: «Ne pare rău, lăsați politicienii, mai ales pe cei care au creat această criză, încă luni de zile să se certe între ei, să facă tot felul de aranjamente, pentru că, de fapt, nu avem încredere ca voi să preluați din nou conducerea și decizia în ce direcție să meargă țara»”, a spus el.

Dominic Fritz a spus că electoratul ar trebui să poată alege între direcții politice clare, întrebat ce s-ar întâmpla dacă, după alegerile anticipate, configurația Parlamentului ar fi similară celei actuale,.

„Eu cred că, în momentul în care oamenii au de ales foarte clar între direcții, eu cred că există o majoritate în România a celor care își doresc o Românie puternică, corectă, legată de Europa, demnă. Și, evident că, într-o campanie, am pune aceste variante pe masă. Sau România PSD-ului, care este o Românie a clientelelor”, a declarat liderul USR.

Fritz a adăugat că decizia privind organizarea anticipatelor nu poate fi condiționată de rezultatul pe care partidele estimează că l-ar putea obține.

„Dar, doi la mână, noi nu putem să luăm decizia despre anticipate în funcție de un posibil rezultat. Și să spunem: dacă ne place rezultatul ăsta, facem anticipate, dacă nu, nu. Nu funcționează democrația așa. Nu funcționează suveranitatea poporului așa. Și, tocmai de aceea, noi nu am avea această discuție dacă am avea acum un guvern”, a subliniat el.

Dominic Fritz a invocat și termenul de 60 de zile prevăzut de Constituție în procedura care poate conduce la dizolvarea Parlamentului: „Acest termen de 60 de zile din Constituție tocmai a fost depășit de foarte mult timp. Pentru că Constituția a zis: ok, dacă pică guvernul, îi lăsăm pe cei care au creat criza, în cazul ăsta PSD și AUR, să găsească o soluție, dar dacă după un anumit timp, dacă după două încercări, nu se găsește această soluție, atunci e timpul să ne întoarcem la oameni.”

El a susținut că efectele crizei politice sunt resimțite direct de populație și că nu este vorba doar despre o dispută politică. „Și cu toate problemele pe care le au oamenii din cauza acestui blocaj, din cauza acestei crize, nu sunt probleme teoretice pe care să le dezbatem la televizor, sunt probleme reale, pe care oamenii le simt în buzunar. Atunci să primească și o bucată de putere înapoi”, a declarat liderul USR.

În privința Executivului propus de Luca Niculescu, președintele USR a spus că partidul său nu vede în acest moment cum ar putea vota un guvern în lipsa unei majorități parlamentare clare și predictibile.

„Dacă trece acest guvern, foarte bine. Oricum, este acum decizia... Dar nu cu voturile USR. Cu noi, în acest moment, noi nu vedem cum să treacă cu voturile noastre un guvern unde nu există o claritate și o predictibilitate cum va reuși acest guvern, cu care majoritate în Parlament, să se asigure că poate să livreze rezultate pentru români”, a spus Fritz.

„Suntem într-un blocaj real”

Dominic Fritz a mai afirmat că faptul că Luca Niculescu este al patrulea premier nominalizat arată amploarea blocajului politic și că desemnarea unei alte persoane nu schimbă, în sine, raportul de forțe din Parlament.

„Însă și faptul că Luca Niculescu a fost nominalizat ca al patrulea premier arată că suntem într-un blocaj real. Ar fi ciudat dacă acum, dintr-o dată, pentru că apare un om simpatic, să spunem: gata, se schimbă realitatea politică”, a declarat Fritz.

Președintele USR a încheiat susținând că, în actuala configurație, nu există o majoritate parlamentară asumată în afara uneia formate din PSD și AUR, pe care a calificat-o drept „distructivă pentru România”.

„Realitatea politică este că suntem într-un blocaj, că nu există o majoritate asumată în Parlament în afara unei majorități distructive pentru România, adică PSD și AUR, și tocmai de aceea credem că cei care au scris Constituția poate s-au gândit la ceva când au zis: după 60 de zile și două nominalizări, poporul ar trebui să decidă”, a mai spus el.

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Editor : M.I.

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