Dominic Fritz se așteaptă la scântei în ședința de miercuri a coaliției: Bun, nu vrem să oprim anumite investiţii, de unde luăm banii?

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a anunţat că miercuri se reuneşte coaliţia şi se aşteaptă ca, dincolo de scântei, să aibă loc şi discuţii rezonabile, având în vedere că resursele statului sunt limitate.

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a fost întrebat, marţi, la Antena 3, dacă în şedina coaliţiei de miercuri se aşteaptă la scântei – pe de-o parte între Ilie Bolojan şi Sorin Grindeanu, pe de altă parte între PSD şi USR şi a afirmat: „Acum, trebuie să facem diferenţa între spectacol politic şi realitatea şi raţionalitatea argumentelor. Pe de o parte, cum să spun, fiecare lider de partid are un partid în spate, unde, bineînţeles, la fel toată lumea e nemulţumită. Nu cred că există momentan nici măcar la USR…şi eu am primari care nu sunt foarte happy momentan. Fiecare are un partid unde trebuie să arate, uite, mă lupt pentru voi, pentru interesele voastre, pentru intersele alegătorilor noştri şi aşa mai departe. Asta e la nivel de teatru politic, să zicem”, scrie News.ro.

Potrivit acestuia, „acel teatru politic, într-o oarecare măsură, face parte din democraţie”.

Întrebat dacă liderul PSD, Sorin Grindeanu face teatru, preşedintele USR a declarat: „Nu, eu zic, pe scena politică, ceea ce auzim la modul general, aşa, prin comunicate de presă, conferinţe de presă declaraţii mai războinice (…) asta se întâmplă pe o scenă în care fiecare încearcă să transmită un anumit mesaj către propriul partid şi proprii alegători”.

Fritz a mai afirmat că, în acelaşi timp, există o realitate matematică şi bugetară: „Eu pot să zic nu vreau să opresc niciun fel de investiţie în ţară. Nu vreau impozit la pensii de 3.000 de lei, sau să plătească pensionarii contribuţie la asigurare medicală şi aşa mai departe, dar în această discuţie raţională, care nu ţine de cine se prezintă mai bine în public, până la urmă, vorbim de cifre”.

Liderul USR a explicat – ca şi oficiali guvernamentali - că avem 16 milioane de asiguraţi, din care doar 6 efectiv plătesc, iar 10 milioane au excepţii.

„Şi trebuie să ne întrebăm, cât mai putem să ducem acest sistem? Pentru că, momentan, 6 milioane nu pot să finanţeze încă 10 milioani de asiguraţi. La fel pe partea de investiţii”, a mai declarat Fritz.

În ceea ce priveşte oprirea a mare parte dintre proiectele din Programul Anghel Saligny – pe care o critică mulţi social-democraţi, dar nu numai - Fritz a declarat: „Se ştia dinainte câţi bani sunt în visterie. Şi se ştia dinainte că nu o să ajungă aceşti bani. Şi da, acum suntem în această situaţie, dar cel puţin dincolo de toate declaraţile politice, realitatea că avem bani şi resurse limitate (...) Şi tocmai de aceea eu mă aştept ca mâine, totuşi, dincolo de scântei, să avem şi o discuţie raţională. Bun, nu vrem să oprim anumite investiţii, de unde luăm banii?”.

