Dominic Fritz, despre sentinţa în cazul conflictului său de interese: Statul român poate fi somat la CEDO să revizuiască sancţiunea

Primarul Timişoarei, Dominic Fritz, susţine că CEDO ar putea dispune ca statul român să revizuiască sancţiunea în cazul său, după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a menţinut hotărârea Curţii de Apel Timişoara prin care a fost găsit în conflict de interese, transmite News.ro.

Întrebat la Euronews România despre implicaţiile sentinţei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în cazul său, Dominic Fritz a amintit că va contesta decizia la CEDO şi că speră să aibă câştig de cauză.

„Statul român poate fi somat să revizuiască sancţiunea, de exemplu. Adică nu este deloc exclus. O decizie CEDO, bineînţeles, poate să fie un motiv pentru o revizuire a unei decizii”, a explicat Dominic Fritz.

El a afirmat că decizia ÎCCJ în cazul său este una „extrem de gravă”, dar că este „disproporţionată” şi nu se va lăsa intimidat.

„Este o decizie extrem de gravă, o sancţiune extrem de serioasă şi complet disproporţionată. Tocmai de aceea nu mă pot lăsa intimidat de ea, pentru că eu am primit un mandat din partea timişorenilor, pe care trebuie să-l duc până la capăt. Am primit un mandat şi din partea colegilor de partid. Tocmai de aceea am cerut şi reconfirmarea colegilor în Biroul Naţional, unde l-am primit în unanimitate. La fel voi face şi în Comitetul Politic, la fel şi în Congresul USR din toamnă”, a declarat Domnic Fritz.

El a mai afirmat că a simţit un val de solidaritate în societate.

„Lumea cred că vede că lucrurile sunt disproporţionate, dacă nu chiar abuzive. Lumea vede că ANI, şi a spus-o şi preşedintele, evident că închide ochii în multe părţi serioase ca să scormonească prin virgule şi să te agaţe de lucruri absolut ridicole. Ăsta este şi motivul pentru care mă voi duce la CEDO”, a adăugat Dominic Fritz.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a menţinut hotărârea Curţii de Apel Timişoara prin care primarul municipiului, Dominic Fritz, a fost găsit în conflict de interese.

Preşedintele USR, Dominic Fritz, anunţă că va contesta la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind faptul că s-a aflat în conflict de interese, care are ca efect interzicerea candidaturii sale la orice funcţie aleasă până în anul 2030 inclusiv. "Sentinţa nedreaptă nu a venit din senin. A venit după ce eu personal şi întregul partid USR am ajuns pe lista «duşmanilor Justiţiei» întocmită chiar de CSM", afirmă Fritz.

Editor : A.C.